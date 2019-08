Canarias, la base logística inglesa en la guerra de los Boers

Para los británicos fueron las «Guerras Boer», para los Boers, las Guerras de la Independencia. Muchos «afrikaaners» se refieren a estos acontecimientos como las « Guerras Anglo-Boer» para denotar las partes en conflicto. Desde la necesidad de caballos, forraje, carbón, todo estos operativos pasaron por Canarias. Al regreso, por periodos de cuarentena a fin de evitar epidemias en Londres. De ahí surge el turismo sanitario «de masas»: tiene origen bélico. Eso del turismo de cruceros vino a Canarias con los nazis después, en 1939.

La primera Guerra Boer fue entre 1880 y 1881, también denominada la Rebelión Transvaal, ya que los Boers de la Transvaal lucharon contra la anexión británica de 1877. A la segunda la mayoría de los expertos prefieren llamar a la guerra de 1899-1902 la Guerra de Sudáfrica, reconociendo que todos los sudafricanos, blancos y negros, que se vieron afectados en esta etaspa. Esto fue antes que I nglaterra alentara el «pleto insular», es decir, el enfrentamiento entre Gran Canaria y Tenerife.

En la segunda, sirvió para que el Reino Unido pasara a la historia por inventar los desgraciados campos de concentración. La doctora Hibbard publicó en 1910 algunos datos sobre el paso por Las Palmas para llegar a en Sudáfrica en la «Revista Americana de Enfermería». La primera relación comercial entre Reino Unido y Canarias data de 1519.

Entre otras, pasa por Canarias la 65 Compañía de Infantería con otras siete compañías de los 17 y 18 Batallones IY. Zarpó el 6 de abril de 1900 desde Southampton y llegó a Tenerife con 63 oficiales, 1.019 hombres y 53 caballos que navegaron a bordo del barco de la armada británica «Galeka». Un mes más tarde llegaron a Sudáfrica bajo el mando del general Frederick Carrington.

La esperanza de vida de un caballo de batalla era de alrededor de seis semanas desde el momento de su llegada a Sudáfrica. El 60% de los caballos murieron en combate o como resultado del maltrato. Además de ser asesinados por balas o fuego de proyectil en la batalla. Desde Estados Unidos llegó a Sudáfrica 50.000 caballos. El alto índice de muertes de equinos era por la incapacidad de descansar y aclimatarse adecuadamente después de los largos viajes por mar antes de su llegada. De ahí, que se ubicaran cuando se podía en la ciuda de Las Palmas de G.C. y Santa Cruz de Tenerife.

Hibbard es la que menciona el caso de los caballos, que pastarían parta aclimatarse en Canarias. Además de mencionar el acopio de naranjas canarias afirma en su diario el 2 de enero de 1900:. «En Las Palmas el barco navegó lentamente hacia adelante y hacia atrás toda la noche. Es aquí donde Dudgeon Grange desembarcó, un transporte camino al sur África con caballos, y que ahora se encuentra en un desastre total».

Antes, el cabo Walter Putland, del segundo regimiento de Middlesex, anota en su diario 2 de diciembre de 1899. «Tropas de buen humor cantando gritos y despedidas agradables, casi ninguna enfermedad, en Las Palmas pequeñas embarcaciones venían vendiendo fruta, cigarros, etc. que era muy barato, tomé un té de frutas. Es decir: « cambulloneros».

«Comencé de nuevo después de cargar carbón en la madrugada. Tuvimos un concierto a bordo y nos divertimos mucho, pero no tan bueno como el London Music Hall. Los deberes de los barcos ordinarios estçán hechos, lamento decir que un tipo cayó por la escotilla y murió poco después», relata Putland.

El cabo Putland sobrevivió: el 7 de julio de 1902 escribe sobre su regreso desde Ciudad del Cabo. Afirma en su texto que «el hogar llegó al ver Las Palmas el miércoles entre el 23 y 27 de febreroo. Salimos de la medianoche y finalmente llegamos a Southampton».

Forraje para caballos y carbón en Canarias

Los caballos importados, a diferencia de los utilizados por los boers, no estaban acostumbrados a sobrevivir en la hierba verde, a la que muchos estuvieron expuestos durante mucho tiempo. El mayor tamaño de los caballos británicos los hizo más dependientes del forraje que había que importar en grandes cantidades.

Tras los acuerdos de las potencias europeas en Berlín para repartirse África desde 1885, el complejo industrial militar del Reino Unido comenzó impulsar sus aventuras coloniales. En los diarios de sesiones de la Cámara de los Comunes consta discusiones de aquella sobre las infraestructuras en las islas Canarias para abastecimiento y atención médica.

Negocio británico

Entonces esos servicios los prestaban empresas como Blandy Bros & Co, AngloHispana, Compañía General Canaria de Combustibles, Oceánica, Wilsons, Sons & Co., Cory Brothers, Elder Dempster, Geroge Davidson, Hamilton adn Co., Compañía Hespérides Gran Canary Coaling, Tenerife Coaling y Wilson and Sons

El final de la guerra de los boers provocó un descenso de 580.000 toneladas en 1903 en el Puerto de la Las Palmas debido, según los datos cónsul británico analizados por el profesor Suárez Bosa, doctor en Historia y profesor titular de la Universaidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). En 1904 esa cifra ubicó este descenso en 510.000 toneladas. La huelga de carbón de Gales de 1898 aumentó los precios. Las huelgas de Cabo Verde y Tenerife, junto a la epidemia de cólera declarada en Madeira en 1910 favorecieron al puerto de Las Palmas.

Las guerras surgen porque, a partir de 1840, con la voluntad expansionista del Reino Unido por la búsqueda de nuevas materias primas, el discurso imperial trataba de localizar carbón sobre terrenos hostiles. Las islas Canarias era un punto de paso clave para la expansión en África. Desde 1870 Alemania y Holanda tenían también intereses en ese continente.

El cono sur africano, por tanto, centró parte del conflicto y Canarias volvió a verse metida, producto de su ubicación, en el negocio de la generación de divisas. Es ahí cuando surge el producto turístico llamado «sanitario», es decir, cuando exploradores y soldados paran en la isla para descansar. La imagen que proyecta Canarias de turismo de salud sigue siendo uno de los puntos fuertes de su oferta. Una d e las periodistas y escritotas que más difundió las bondades del clima canario fue Agatha Christie, hermana de Louis «Monty» Montant Miller (1880-1929), que estuvo en las guerras sudafricanas.

El mercado depende del mapa

El conflicto surge porque durante las guerras napoleónicas, los británicos se hicieron con parte de la colonia holandesa de Sudáfrica. Los Boers eran descendientes de holandeses que vivían Ciudad del Cabo. Los boers se sometieron pero cuando el Reino Unido se negó a enviar tropas para defenderse de las tribus, montaron sus propios estados. Poco después, se descubrió oro y se generó una fiebre que llamó a viajeros británicos. Y las tierras de los boers se generó un caos. Pero Londres no se preocupó hasta que Paul Kruger empezó a importar obras de arte desde Alemania y el Reino Unido comenzó a tomar a medidas de ataque para frenar intereses alemanes desde 1877.

A juicio del profesor Suárez Bosa la posición de los archipiélagos ibéricos de Canarias, Madeira y Azores «introduce elementos estructurales que caracterizan a estas islas, las cuales tienen peculiaridades comunes hasta el punto de que puede hablarse de un modelo de crecimiento original y compartido».

Por un lado, destaca, «su dependencia económica de las potencias europeas, por otro, pertenecía n a los estados ibéricos(Portugal y España)». Sin embargo, «las relaciones comerciales entre los archipiélagos prácticamente desaparecen desde principios del siglo XIX, lo cuál no es óbice para que una misma empresa se estableciera a la vez en más de una isla, de tal manera que alguna de las arraigadas en Madeira fundaron sucursales en Canarias a donde trasladan sus negocios (Blandy Brothers, por ejemplo)».

Rutas en el Atlántico

Por ello, desde «mediados del siglo XIX los archipiélagos se constituyeron en una zona de paso obligada para las principales rutas para los vapores que se dirigían desde Europa a otros continentes, surcando las rutas del Atlántico«. El escritor A.W. Kirkaldy, en una de las obras más citadas sobre el tráfico marítimo de principios del siglo XX, señala que de 24 rutas para 1913, «una pasaba por el puerto de Santa Cruz de Tenerife, otra por Funchal (Madeira), siete por San Vicente y doce por el Puerto de Las Palmas; de tal manera que, las que tocaban en esta isla fueron incrementándose paulatinamente a lo largo del período».

En la primera guerra

En 1879, los vapores británicos que hacían escala en las islas pertenecían a cuatro líneas marítimas fundamentales: dos salían de Londres y dos de Liverpool; por su parte, los vapores franceses que frecuentaban las islas, a mediados del siglo XIX, «pertenecían a Compagnie Trasantlantique (que partía de El Havre), la Chargeurs Réunis (que lo hacía de Marsella) y la línea que cubría la Paquet, que comercia con Marsella, costea Marruecos y recala en Gibraltar», detalla Bosa.

Empleado en buena parte las rutas que pasaban por Canarias, Frederic Thesiger, segundo barón Chelmsford, envió 5.000 soldados contra el ejército rebelde africano de los zulús. Fue atacado el 22 de enero de 1879 por un gran ejército africano en Isandlwana, durante el que los zulúes invadieron y destruyeron la columna central de las fuerzas separadas de Chelmsford.

El compromiso fue una victoria inesperada para los zulúes y una de las peores derrotas del ejército británico por parte de tribus nativas en la historia del imperio británico. En una hora y diez minutos hubo un gran choque entre 25.000 zulúes y 4.500 británicos: 3.000 británicos muertos y 500 heridos. Saltaban sobre los ingleses como fieras. En septiembre de 1879 salió de Zululandia el último soldado británico. A la vista de los resultados, los 40.000 boers se enfrentaron a los ingleses. En diciembre de 1879 ni con bandera blanca se salvaron los británicos.