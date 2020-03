Canarias alcanza los 82 casos activos de coronavirus con 54 contagios en los últimos tres días

Javier Alonso Gutiérrez Tenerife Actualizado: 15/03/2020 13:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha actualizado los datos de este sábado con un total de 90 positivos de coronavirus, entre los que hay 18 hospitalizados y, de ellos, dos en gravedad -uno en Tenerife y otro en Gran Canaria- tras el fallecimiento de la tercera persona que se encontraba grave a última hora del día de ayer viernes.

La suma de contagios en el archipiélago continúa subiendo a un ritmo vertiginoso, después de detectarse 19 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que supone 54 nuevos registros -un 65% del total- en los últimos tres días. Además, otros siete casos ya se han curado y han sido dados de alta, dos de ellas en las últimas horas, tras confirmar el doble negativo.

La isla que más se está viendo afectada sigue siendo Tenerife, que suma ya 58 casos activos -13 más que ayer- y un total de 63 casos acumulados. Cuatro de ellos pertenecen al mismo grupo de ciudadanos italianos que viajó al sur y se hospedaba en el H10 Costa Adeje Palace y que se mantienen hospitalizados, uno de ellos con síntomas y el resto asintomático. Aparte del profesor de un colegio de La Orotava, el pasado jueves se ha confirmado el positivo de un docente del Luther King del sur de la isla, que lleva dando clases sin interrupción durante su incubación. En el día de hoy se ha confirmado que el Covid-19 ha llegado a municipios como Garachico, que no tenían ningún registro hasta ahora.

Por su parte, la isla de Gran Canaria presenta 16 contagios activos, tres más que ayer viernes. Cuatro de ellos corresponden al grupo de ciudadanas italianas que se encuentran hospitalizadas, una de ellas grave tras presentar patologías previas. Asimismo, las dos turistas holandesas continúan en aislamiento en el apartamento vacacional en el que se encontraban y el resto de contagiados se encuentra en cuarentena en su domicilio. Del mismo modo, dos contagios se deben a dos enfermeras de Hospital Universitario Doctor Negrín, donde ha fallecido una mujer de 81 años.

Asimismo, en las islas menores empiezan a registrarse casos. La primera fue la isla de Fuerteventura, donde hay un caso registrado en una persona que se encuentra en aislamiento domiciliario y se mantiene sin propagar la enfermedad. No obstante, la isla de La Palma cuenta con tres casos, después de que un nuevo registro este sábado se sumara a los dos primeros contagios conocidos el pasado jueves. El mismo caso ocurre en Lanzarote, donde un tercer caso se suma a los dos madrileños que han puesto a todo el hotel H10 White Suites Boutique -situado en Playa Blanca- en cuarentena. Por último, La Gomera, que había dado de alta a sus dos contagiados ha registrado un nuevo positivo este sábado, quedando así tan solo El Hierro -que no ha sufrido ningún caso- como la única isla que aún no conoce el coronavirus.

Líneas de información: 900 112 061

La Consejería de Sanidad mantiene activada una línea de teléfono gratuita (900 112 061), desde la cual un equipo de Enfermería, bajo la coordinación del Servicio de Urgencias Canario (SUC), atenderá las solicitudes de información de la ciudadanía sobre medidas de prevención, posibilidades de contagio y falsos conceptos relacionados con el virus.

«La cuarentena no son vacaciones»

Igualmente, se solicita la colaboración ciudadana en respaldo a la iniciativa del Gobierno central #YoMeQuedoEnCasa, sobre todo de aquellos que regresan de zonas de riesgo -como muchos estudiantes que vuelven de Madrid- y eviten el contacto estrecho con otras personas, especialmente mayores e inmunodeprimidas. Desde el Gobierno autonómico se recuerda que los días de cuarentena «no son vacaciones».