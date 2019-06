Aurah Ruiz: La Fiscalía ve indicios de criminalidad en la modelo por «stalking» contra Jesé En abril pasado dijo en Canarias que «mis padres tienen su vida, su trabajo, los estoy matando lentamente, y lo peor es una persona se encargó de matarnos»

El fiscal especializado en criminalidad informática de Las Palmas, José Antonio Díez, ha encontrado base en un presunto delito de «stalking» o acoso ilegítimo en la que fuera tronista Aurah Ruiz para remitir al juzgado una petición de apertura de investigación por emplear las redes sociales para acosar al futbolista Jesé Rodríguez, padre del menor que comparte con modelo.

En concreto, según «Canarias 7» este miércoles, la Fiscalía de Las Palmas se basa es el artículo 172 del Codigo Penal. En su apartado tercero se señala que «será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuato meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada» alterando «gravemente el desarrollo de su vida cotidiana».

Redes

Y es ahí donde Aurah Ruiz habría vulnerado la ley. En el uso de datos de redes sociales facilitados por fans y comentarios presuntamente suyos en las redes sociales donde se habría mermado la activiad cotidiana del deportista. Jesé Rodríguez interpreta que ha sido es vigilado y perseguido con información falsa.

El pasado mes de abril en Las Palmas, Aurah Ruiz dijo «no puedo más» y sentirse «desesperada» al tener que atender en solitario a su hijo menor, enfermo. «La gente no sabe que vivo entre dos casas», afirmó, «y me he tenido que buscar el pan».

De acuerdo con la tesis del fiscal, Aurah Ruiz habría levantado una liebre informativa que consistiría en realizar comentarios en redes como Instagram o Twitter para que sus seguidores o fans facilitasen información sobre el día a día del exjugador del Real Madrid o el club francés PSG sin que ella lo pidera. El deportista, por ello, se considera acosado y espiado.

La vida

La defensa de Aurah Ruiz ha pedido que se archive la denuncia. De entrada, el fiscal ha encontrado base jurídica para que se abra un procedimiento en Las Palmas. El juzgado número siete de Las Palmas deberá adoptar una decisión de acuerdo a su calendario.

Hace pocos meses en la capital grancanaria la modelo apuntó que «todo no es tan bonito como parece, es superduro, mi familia no puede ayudarme. Mi familia y yo estamos sufriendo. Porque no puedo más. Necesito dormir. Ni como. Me da hasta vergüenza llorar; pero esta la realidad. Pudiendo tener toda la ayuda del mundo, no tengo nada», dijo.

En abril pasado apostilló en Youtube: «Mis padres tienen su vida, su trabajo, los estoy matando lentamente, y lo peor es una persona se encargó de matarnos», afirmó.