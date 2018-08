Archipélago Next, el nuevo vehículo inversor canario en empresas digitales insulares y africanas Invertirá hasta 100.000 euros en tecnológicas de emprendedores con previsiones de desarrollo en África occidental

La compañía canaria de automoción Domingo Alonso en nombre de un sindicato de empresas integrado por Satocan (accionistas de Sacyr), la patrimonial de Hiperdino, Dinosol, Inerza Contactel (Inetel) y Binter Canarias, anunció este fin semana la creación de un vehículo para invertir en negocios digitales. Formalmente, lo han llamado «fondo». Pero podría ser un concurso.

La nota de prensa enviada este sábado no dice: desde cuánto dinero se parte en ese «fondo» o si está o no acreditado ante la CNMV, entre otros aspectos. Una persona que se presenta como «pr manager» de apellido Marrero no atendía el teléfono tras al menos diez llamadas para intentar saber más información. El caso que en la nota se señala que habrá como un concurso porque se usa el verbo ganar. Es decir: el acceso a financiación elegida sería por fases.

En la información se habla de dos cifras: 10.000 euros y 100.000 euros. De entrada, los promotores han indicado que invertirán en sociedades con ingresos mensuales superiores a 10.000 euros; pero no si es en bruto o neto. En la información hecha pública este se señala que ese «fondo» busca «proyectos intensivos en tecnología y escalables donde el equipo humano sea la piedra angular».

Además, se señala que «la empresa ganadora» de «esta primera edición recibirá una aportación de 100.000 euros» y se incorporará al catálogo de «participadas del fondo con acceso a todo el talento tanto de los socios como del resto de emprendedores». Aseguran que el dinero es para empresas que quieran crecer en Canarias y mercado africano.

De otro, se agrega que «queremos ser la puerta para que startups de origen africano tengan la posibilidad de exportar sus proyectos digitales fuera de las fronteras de su continente» y que «mucho más allá de los instrumentos de inversión y aceleración de startups, Archipiélago Next será un espacio de innovación abierta capaz de poner en común necesidades reales de los socios que operan en un amplio abanico de sectores».