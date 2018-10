Apagón informativo en Canarias con el huracán Leslie

Ninguna autoridad regional o insular ha expresado a lo largo de esta semana comunicado oficial y opinión alguna o información relacionada con el huracán Leslie, que se encuentra cerca de Canarias y que el lunes se presentaría, según Aemet, en forma de tormenta tropical.

El Gobiern de Canarias matiene en nómina 100 personas de confianza con salarios de hasta 97.000 euros al año. Entre Presidencia de Gobierno de Canarias y la vicepresidencia regional el gasto es de 1,5 millones de euros en asesores.

Hasta la fecha de elaboración de esta noticia no se conoce plan alguno de contingencia o agenda prevista para establecer un dispositivo de alerta temprana.

A mi lo que me preocupa es que a pesar de las previsiones, no he visto a nadie de cabildos, aytos, etc limpiando alcantarillas, que es uno de los problemas que siempre tenemos... si no estám advirtiendo... ¿no vale más prevenir? Después pasa lo que pasa.