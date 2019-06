Antona a Curbelo cuando supo que no sería presidente de Canarias: «¿Cómo va a ser eso?»

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, admitió este miércoles que se quedó contrariado cuando el líder de ASG, Casimiro Curbelo, le informó este mes de junio que la dirección nacional del PP aceptaba la tesis de CC de colocar en las islas a un presidente «popular» regional que no era él.

Antona dijo en una entrevista en «El Espejo Canario» que reaccionó ante Curbelo, líder del partido gomero ASG, al enterarse por teléfono, con una pregunta: «¿Cómo va a ser eso?». Se trata de una fórmula habitual que se usa en las zonas rurales canarias para captar información sin dar datos antes. Se reitera la misma frase en diverso tono para «exprimir» de información al interlocutor sin aportar noticias.

El líder canario del PP develó que Curbelo le suminitraba información poco a poco sobre cómo iban las negociaciones entre CC y la dirección nacional del PP. Explicó que el PP canario y PSOE no deben admitir ser tratados en las islas por CC como «medianeros». Según la Academia Canaria de la Lengua la «medianería» consiste en el «régimen de explotación agrícola en que los gastos y los beneficios se reparten a medias».

Sobre un enfado que tuvo ante Teodoro García Egea y Javier Maroto, Antona tras ser sacrificado, dijo: «a nadie le puede sorprender que haya tenido una reacción humana». Tras ser informado por García Egea, Antona respondió con preguntas a su secretario general: «¿Estoy imputado? ¿He cometido alguna deslealtad? ¿Por qué?».

«No hablo de traición. Yo agradezco a la dirección nacional los esfuerzos de Canarias», dijo Antona. «A nadie le puede sorprender mi reacción humana que todo el mundo debe entender», dijo. Sobre si el PP va a colocar una gestora en las islas dijo que «no sé». No quiso aclarar si el expresidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, movilizó apoyos en su contra.

Clavijo dice

El presidente en funciones del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este miércoles que estaba dispuesto a retirarse del primer plano de la política regional para facilitar un pacto de gobierno entre CC y otras fuerzas políticas y que él no fue un obstáculo para lograrlo.

«Si hubiese sido algún obstáculo para haber configurado otro gobierno, mi decisión personal era, obviamente, la de haberme ido; pero como esa opción ni siquiera se llegó a dar, porque no hubo ninguna negociación para ello, pues me quedo en donde me toca», dijo.

Clavijo ha asegurado que CC hará «una oposición leal y en los asuntos estratégicos acompañaremos al Gobierno» que van a conformar el PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera siempre que haga «una defensa de los intereses canarios», porque, de lo contrario, tendrán a su partido «enfrente».

«Vamos a estar a la expectativa, porque ahora les toca a otros tirar del carro y liderar» el archipiélago, ha dicho el presidente canarioo en funciones. Fernando Clavijo considera que «hay asuntos importantísimos para los próximos años en Canarias», como la financiación autonómica, la sentencia sobre el convenio de carreteras o la aplicación de todo lo previsto en el Régimen Económico y Fiscal y el Estatuto de Autonomía, que el Estado «dejó en el aire» la legislatura pasada.

En su opinión, en los últimos cuatro años todos los indicadores económicos «son objetivamente mucho mejores» y se ha hecho un buen trabajo con todos los sectores sociales, además de haber logrado un nuevo Estatuto de Autonomía, un nuevo REF y una Ley de Servicios Sociales, además de haberse recuperado derechos y generado empleo.

Respecto a la propuesta de una tasa turística que va a estudiar el nuevo Gobierno, Clavijo considera que «puede ser demoledora» para el sector, aunque es necesario ver cómo se articula.