Antes el pescado y ahora el gas en Canarias: los intereses rusos en las islas

La Autoridad Portuaria de Las Palmas (PP) ha colocado en manos de la firma ecuatoespañola Totisa Holding el servicio de abastecimiento del gas a buques en su ámbito de influencia. Un negocio en el que operadores españoles como Enagas, Endesa o Disa han perdido la apuesta en el procedimiento administrativo.

Canarias siempre ha estado presente en la agenda internacional rusa. En los años setenta los puertos de Canarias estaban sembrados de espías del KGB al tiempo que se dedicaban a capturar pescado con una sociedad mixta: Sovhispan. La imprudencia con la que operaban los «empleados» entonces soviéticos generó una crisis diplomática en el primer gobierno socialista de Felipe González.

Totisa Holding espera colocar 100 millones de euros en el puerto de Las Palmas y es socio de Lukoil, la segunda compañía más grande en Rusia después de Gazprom y con múltiples intereses en África occidental. Precisamente, como adelantó ABC, este verano Rusia ha estado haciendo maniobras militares al norte de Canarias y ha tenido un barco oceanográfico «Atlantis» haciendo, según la información oficial, estudios sobre yacimientos pesqueros de jurel al sur de Canarias.

Totisa, controlada por la familia Peñafiel, es nueva en Canarias pero en Rusia no. La materia prima que se colocará en los buques que precisen gas en Las Palmas tendría, en parte, origen ruso. En concreto, las zonas de Garyushkinskoe y Turkinskoe, ubicadas en el distrito de Kungur, en Perm. Totisa también tiene intereses en Argentina y en Ecuador, entre otros mercados.

La llegada al puerto de Las Palmas de Totisa le permite al capital privado ruso acceder a través de su socio ecuatoespañol a una base permanente en Canarias a fin de atender el mercado africano. Ya Rusia tiene intereses muy fuertes en el negocio pesquero en Canarias.

En el encuentro mantenido en abril de 2019 entre Vladimir Putin con el presidente de Lukoil, Vagit Alekperov, se destacó el potencial de crecimiento de la empresa en África occidental. La compañía opera en 32 países y realiza exploraciones en mar abierto enrte 2.000 a 2.500 metros de profundidad.

Los intereses de Totisa en el mercado ruso vienen de la época soviética. Esa tradicional amistad le generó hace pocos años problemas financieros. ABN Amro en Londres le congeló un préstamo de tres millones de dólares que le habría impedido renovar licencias petroleras en Texas y que la socedad valora en 100 millones.

Y es que el banco holandés puso fuera de cobertura acceder a un préstamo concendido previamente tras el atentado del vuelo 17 de Malaysian Airlines que fue derribado por supuestos separatistas ucranianos y respaldados presuntamente por Rusia. Ante las autoridades judiciales británicas, porque el contrato estaba firmado en Londres, Totisa afirmó que ABN Amro decidió, un día después del desastre que no había capacidad para prestar el efectivo. La decisión fue «basada en Rusia» y la «situación política».

La petrolera, fiscalmente española aunque con sociedades radicadas en Panamá, comparte 90 campos petroleros rusos que producen 4.000 barriles de petróleo por día con el gigante ruso Lukoil, según documentos judiciales. El banco holandés ABN Amro resolvió su disputa en los tribunales ingleses que buscaban recuperar 13,7 millones de Totisa por el impago de un préstamo.

En la investigación realizada por ABN Amro se presentó que podría embargarse un inmueble de Londres propiedad de un fondo de inversión registrado en las islas Caimán como parte de la demanda. Jervis Kay, un funcionario del Tribunal Superior cuya función es similar a la de un juez, emitió un laudo de cobro final sobre la propiedad de Palmetto Investments Ltd. el 11 de mayo de 2018. La orden otorga a ABN Amro una propiedad en el barrio de Chelsea.

En España Lukoil, por su parte, suministra y vende petróleo y productos derivados del petróleo. En 2012, inauguró en el puerto de Barcelona una terminal, creada conjuntamente con la empresa española Meroil. En África, los intereses rusos en materia de hidrocarburos se ubican en la costa occidental.

Vladimir Putin con el presidente de Lukoil, Vagit Alekperov - ABC

Relaciones desde la época soviética

Totisa antes era Hispania Petroleum. Comenzó sus operaciones en la década de 1980, centrándose inicialmente en el comercio de petróleo crudo y productos. Después pasó a la exploración y producción. Hispania ha tenido un cierto éxito operando en el mercado ruso con un aumento constante en la producción desde 1992 de los campos petroleros en la región de Perm que opera junto con su socio de empresa conjunta, Lukoil.

Hispania comenzó sus operaciones en Argentina en 1991 después de adquirir Puesto Guardian. Las operaciones de Hispania en Argentina se centraron en la remodelación de los cinco campos petrolíferos en la cuenca noroeste. El proyecto de redesarrollo de la compañía fue exitoso al mantener bajos costos operativos.

En la época soviética, Totisa cooperó de manera activa con la empresa rusa de comercio exterior Soyuzexportneft. Tras el derrumbe comunista la asociación se amplió. Este proyecto fue apoyado en Moscú por funcionarios y expertos de la industria. En la región de Perm, por ejemplo, Alexander Cherkasov, el ex jefe de Permneft, lideró el proceso que concluyó con la creación de la sociead mixta PermTotineft.

Los intereses están en Perm, territorio la Federación Rusa que nació el 1 de diciembre de 2005 como resultado del referéndum de 2004 sobre la fusión de la región de Perm y el territorio autónomo de Komi-Permyak. Está situado en el límite entre Europa y Asia en el centro de Rusia en la ladera occidental de los montes Urales. Entre ambas zonas, 2,8 millones de habitantes. Perm tiene importantes depósitos de recursos minerales, que es la base del complejo de petróleo y gas y de los sectores económicos relacionados. El stock asignado consta de 138 yacimientos petrolíferos.

El meollo

Este verano, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha «dejado fuera», informa Efe, a Endesa y Enagás-Disa del trámite de competencia iniciado hace un año a raíz de la solicitud de concesión administrativa promovida por Totisa Holdings SAU para «la construcción y explotación de una planta de almacenamiento de gas natural licuado, regasificación y producción de energía».

El presidente del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan Cardona (PP), ha precisado que las dos empresas que han quedado apartadas de este trámite de competencia lo han sido por la «inadecuación del objeto concesional» con el que han concurrido al mismo.

Cardona ha recalcado que Totisa no ha pedido desarrollar el servicio portuario consistente en suministrar gas natural a buques, conocido como «bunkering», y ha asegurado que «nada impide a Endesa» ni a cualquier otra empresa que quiera prestarlo «solicitar una concesión», para lo que la Autoridad Portuaria estará obligada a convocar un concurso público.

El presidente de Puertos de Las Palmas ha aludido así a la queja que ha presentado Endesa tras quedar relegada de la solicitud de concesión iniciada por Totisa, que ha propuesto él mismo a la consideración del consejo de administración de la institución.

Endesa ha anunciado por escrito a Cardona que acudirá a los tribunales si la Autoridad Portuaria no convoca un concurso público para otorgar la concesión solicitada por Totisa, al estimar que no se pueden unificar concesiones destinadas a actividades distintas, entre otras consideraciones. Cardona ha dicho que no quiere «polemizar con Endesa a través de los medios de comunicación» y ha reiterado que cualquier empresa puede pedir una concesión para desarrollar la actividad del «bunkering».