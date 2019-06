El alquiler vacacional en Canarias, clave para que el PSOE gobierne

Las negociaciones que mantiene el PSOE que buscan conformar una mayoría parlamentaria para gobernar en Canarias dependen de una norma que protege la existencia deL parque de viviendas de Airbnb, entre otras plataformas, en el circuito de una serie de islas donde no hay hoteles para acoger la demanda de turismo.

Coalición Canaria, PP y «minoría gomera» han legalizado que en territorios como La Palma, La Gomera o El Hierro no haya restricciones a las plataformas digitales. El PSOE quiere gobernar y ha aceptado tener que olvidarse de mofificaciones propuestas en campaña electoral.

El líder de «minoría gomera», Casimiro Curbelo, ha pedido al PSOE, Podemos y Nueva Canarias, que los podemitas llaman «bloque de izquierdas», que acepten este desarrollo normativo. Agrupación Socialista Gomera es un partido salido del PSOE que controla tres diputados regionales y ayuntamientos de en La Gomera.

Podemos admite que para quitar el poder a Coalición Canaria debe aceptar la tesis que recurrió al Tribunal Constitucional, que permite un modelo turístico diferenciado para las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera. La ley fue recurrida por el grupo de Podemos en el Congreso.

La norma impulsada desde 2015 por Curbelo ha no impide la implantación de casas regionales en manos de Airbnb, HomeAway, Booking, Windu o TripAdvisor. Al contrario en islas como Tenerife o Gran Canaria, esta ley no retringe la apertura de casas. En La Gomera, según Casimiro Curbelo, esto ha permitido que 2.000 camas estén aportando ingresos a centenares de familias.

La Ley de Islas Verdes es una puerta de salida a la norma canaria de alquiler vacacional. Podemos y Nueva Canarias quieren matar este negocio en ámbitos donde puede generar daño a convicencia o inducir aumentos de precios de alquiler. Curbelo gobierna en La Gomera desde 1983.

El uso del suelo rústico es uno de los motivos de división de opiniones entre cabildos y grupos parlamentarios en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. La ley ha sufrido ocho modificaciones directas y cinco indirectas.

Casimiro Curbelo señala que hay que tener en cuenta la pérdida de población de estas tres islas y ha pedido a los grupos una reflexión «sensata» para que La Gomera no sea un «parque» donde ven pasar la riqueza sin poder gestionarla.

«No vamos a fijar a la población del futuro una realidad agrícola porque hay que trabajar para diversificar la economía», apunta Curbelo, quien agregó que aunque no ve a La Gomera dentro de 30 años con más de 35.000 habitantes, no quiere decir que la gente que nazca en esa isla no pueda tener posibilidades de desarrollar su vida allí.

«Queremos un desarrollo sostenible y que el parlamento sea capaz de refundir en un texto único el conjunto de leyes que hasta ahora están dispersas», concluyó el también diputado.

El diputado del grupo Podemos Manuel Marrero defiende un turismo rural sostenible y de naturaleza, con responsabilidad y respeto al territorio y patrimonio, y señaló que están en desacuerdo con «las formas» de tramitación, es decir, por vía urgente y presentada por el partido del Gobierno y no por el propio Ejecutivo.

«Han querido utilizar una argucia parlamentaria para que no se someta a plazos tan largos, ni exposición pública o informes jurídicos y pueda aprobarse antes de marzo», reflexionó Marrero el pasado mes de enero en sesión parlamentaria, que añade que tantas modificaciones ponen de manifiesto los «sucesivos fracasos» de Coalición Canaria.