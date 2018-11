La agenda gastronómica de la última semana de noviembre en Canarias

En Moya, Gran Canaria, segunda jornada gastronómica «Entre corderos y fogones», promovida por Proquenor y organizadas por la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria. En el Parque Pico Lomito, cita con la carne de cordero, quienes podrán dar buena cuenta de las diferentes recetas y formas de elaboración propuestas por los stands de degustación. Talleres y actividades infantiles relacionadas con la ganadería que se sucederán de 12 a 17 horas.

El Cabildo de Tenerife celebra desde 24 de noviembre la Semana de San Andrés 2018, con una decena de actividades que tendrán como protagonista al vino de Tenerife. Dos jornadas técnicas para profesionales, talleres, catas de vinos y rutas guiadas por dos denominaciones de origen son algunas de las actividades programadas. El acto más importante será el descorche de la nueva cosecha y la entrega del Premio San Andrés al Consejo Regulador de Tacoronte-Acentejo, que tendrá lugar el miércoles día 28.

Hasta el 24 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife.- Cuando bajan las temperaturas, las sopas y cremas calientes se convierten en uno de los platos más apetecibles; de ahí que sean las protagonistas de la propuesta gastronómica especial de esta semana en Nielsen Restaurante: Velouté de papas negras con ravioli de setas, Crema de gamba roja con su albóndiga ligeramente picante, Crema de curry con leche de coco, langostino, almendras y uvas o Sopa de pollo de corral con trufa, foie y verduritas son algunas de sus propuestas.

Hasta el 25 de noviembre en Candelaria.- Compartir QBA lleva a cabo una semana gastronómica del pescado, donde poder disfrutar de numerosas y novedosas propuestas con este producto.

Hasta 30 de noviembre en El Rosario.- La VI Ruta de la Tapa de Setas El Rosario 2018 continúa por los establecimientos de este municipio tinerfeño donde se podrán degustar elaboraciones con este producto.

Hasta este 24 de noviembre en La Guancha.- Bodegas Viñátigo, con motivo de la celebración de la fiesta de San Andrés lleva a cabo un Tasting donde tradición, tablas y castañas se dan cita. Una jornada de puertas abiertas, de 10 a 15 horas, donde catar los nuevos vinos, disfrutar de castañas asadas y de las tradicionales tablas en la propia bodega.

26 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria.- Bodegas Alella impartirá una ponencia y cata de los vinos de su producción el próximo lunes, a las 17.30 horas, en el Hotel NH Imperial Playa de la Playa de las Canteras organizada por la Asociación de Sumilleres de Canarias. Necesaria inscripción previa.

27 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife.- La Escuela de Cata de Vinófilos recibe la visita de la enóloga Verónica Ortega, joven gaditana de gran experiencia, que desde hace años está afincada en Valtuille (Bierzo). Allí elabora blancos y tintos de mucha personalidad, jugando con diferentes métodos de crianza en los que ha incluido tinajas con las que "desnuda" sus variedades autóctonas mostrando sus vinos de un modo honesto con grandes resultados. Precio 20€.

27 de noviembre en Tegueste.- Bodegas El Lomo es el escenario elegido por Alberto González, enólogo de la bodega, para impartir una Master class de iniciación a la cata de vino, que tendrá lugar a las 17.00 horas.

28 de noviembre en Adeje.- Dentro del programa de actividades de Muestras Gastronómicas de Adeje degusta.me, se impartirá, en el Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA), una Master Class “La coctelería con productos canarios”. La Asociación de Barmans de Tenerife profundizará en la gran variedad de productos canarios que se emplean en la realización de diferentes cócteles que están obteniendo grandes premios a nivel mundial. Entrada gratuita previa inscripción.

29 de noviembre en Candelaria.- El restaurante Cervitapas acogerá, a las 19.30 horas, una cata y maridaje de vinos Calius blanco seco y afrutado, impartida por el enólogo de Bodegas Cándido Hernández Pío, Richard Gutiérrez de Salamanca.

23 de noviembre en Arona.- Grupo Monkey Tenerife, en el marco de sus 12 Jornadas Gastronómicas presenta hoy viernes en el CC Oasis de Playa de las Américas a Pepe Solla*, Chef de Casa Solla en Pontevedra que, además de la estrella Michelin, ostenta tres soles Repsol. Cocina gallega de tradición con clara apuesta por el producto local del mar y de la huerta. Reserva previa. Precio 75€ + 20 € maridaje.

Ruta de productos canarios en Madrid

El Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Gestión del Medio Rural y su marca «Volcanic Xperience«, de Prootur Islas Canarias, ha organizado una ruta canaria en 40 restaurantes en Madrid con el objetivo de dar a conocer el producto canario en la capital. En total serán dos semanas durante las que en esos 40 locales de los barrios de La Latina, Ponzano, Malasaña yHuertas se ofrecerán diferentes productos que se incorporan a la cocina de estos establecimientos. Las islas están representadas en estas jornadas que incluyen más de una decena de referencias de vinos del Archipiélago, cuatro mojos diferentes, cinco mermeladas y dulce de batata, y más de una decena de quesos, almogrotes y patés.

La Gomera, gusta también en promoción digital

Sebastian Simon, autor del blog gastronómico «Gourmet Like Me», acaba de publicar junto a Érase un Gourmet un libro de cocina muy peculiar y diferente: una agenda gastronómica para el año 2019 repleta de deliciosos contenidos y, además, fines solidarios.

«Parece que en los últimos tiempos las nuevas generaciones se han propuesto como objetivo instalar de nuevo algo que parecía demodé: las buenas costumbres y la concienciación social», comenta Begoña Rodrigo, ganadora de «Top Chef», que junto a Gonzalo D’Ambrosio ha escrito el prólogo de la agenda.

Esta obra, que cuenta con el respaldo de los mejores chefs del país como Mario Sandoval, Paco Roncero, Rodrigo de la Calle o Nacho Manzano, así como los más grandes blogueros e influencers gastronómicos como Fabián León, Alma Obregón, Isasaweis, José Ribagorda, Recetas de Rechupete, Webos Fritos o Cocinar para 2 dona el 50 % de los beneficios a la Fundación Carlos Sanz, una organización sin ánimo de lucro creada en febrero de 2008 con el objetivo de difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la donación de órganos para salvar vidas.

«Hasta ahora no existía en el mercado una agenda que estuviera a la altura de las exigencias de los foodies. Por eso, nos hemos puesto manos a la obra para crear la agenda gourmet que a nosotros nos gustaría encontrar en las librerías. Y si con ello, podemos aportar nuestro granito de arena para cambiar el mundo, mejor», comenta orgulloso Sebastian Simon, originario del municipio de Vallehermoso (La Gomera), que lleva más de 6 años al frente del blog de recetas Gourmet Like Me.

El vino, entre los jóvenes canarios

El Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico de la Universidad de La Laguna junto con el Área de Agricultura del Cabildo de Lanzarote y la colaboración de la Fundación Cajamar de Canarias celebraron en Arrecife el pasado fin de semana un nuevo encuentro Rewine, que ha servido en esta ocasión para abordar la situación del relevo generacional en el sector vitivinícola de Canarias.

Los asistentes, en su gran mayoría jóvenes viticultores y bodegueros de nuestro archipiélago, abordaron sus experiencias y su aspiración a que los sueños deban ser rentables en este sector y que la realidad pase por una potenciación de la profesionalización y el auto convencimiento de que es una actividad digna y rentable, no solo para bodegueros sino también para viticultores. Los participantes coincidieron en seguir compartiendo su experiencia y sacrificios, no abandonar la formación y el innovar conjuntamente.

Resaltan las dificultadas para crear empresas rentables o del pequeño tamaño de las bodegas, que en algunos casos limitan la capacidad empresarial y comercial. Subrayaron además que el relevo generacional no solo pasa por el campo o las bodegas, sino también por los instrumentos y entidades que gestionan este subsector, además de seguir comunicando las características de nuestro territorio y del trabajo del viñedo en Canarias, donde no es posible la mecanización, donde las parcelas cuentan con una superficie limitada, o donde prácticamente el trabajo hay que realizarlo a mano, con el fin de poner ofrecer un producto de calidad diferente, en consonancia con el territorio, y que permita elevar los precios.

«Mesón El Pueblo» triufa en Tías, Lanzarote

La Semana de la Mini Tapa de Tías, tiene ganador. La creación culinaria del «Restaurante Mesón El Pueblo», de Tías, ha resultado ganadora por la decisión del público que en estos días degustó las tapas presentadas a concurso y rellenaron sus papeletas para premiarla, en una semana durante la cual nueve restaurantes del centro del municipio se presentaron dentro de las acciones para dinamizar el centro de Tías como lugar de compras, ocio, paseo y restauración. La mini tapa ganadora llevaba por nombre «Pinchos dos pueblos sobre cebolla caramelizada bañados con salsa diablo», pues no en vano el Restaurante Mesón El Pueblo presume de reflejar en su establecimiento y en su propio nombre de la presencia de estos ingredientes muy vinculados con Lanzarote y su actividad agrícola y ganadera.

Vino de Tenerife

El consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife, Jesús Morales, ha destacado la buena acogida para potenciar la comercialización de nuestros vinos con acciones dirigidas a la formación, la innovación o el agroturismo». El consejero ha recordado que, a su juicio, «ningún vino del mundo tiene la historia de los vinos de Tenerife, que hemos podido rescatar para ponerla en valor».

Vestir la cerveza

Se acaba de convocar «BeerGrafic», el Concurso Nacional de Diseño de Imagen de Marca de Cervezas, que premiará los mejores diseños de los productos artensales de Canarias, campañas de comunicación y trabajos que potencian la imagen de marca de la cerveza como producto diferenciador y exclusivo. Una destacable selección de expertos del ámbito del diseño y el marketing se ocupará de valorar las obras, premiando aquellas que destaquen por su originalidad, creatividad e impacto visual.

Los premios contarán con tres categorías principales: Imagen del Producto, Imagen Corporativa e Imagen Comercial Digital y los premios se entregarán el 25 de marzo en Madrid, donde se expondrán las obras ganadoras.

Expertos del vino, en Lanzarote

El I International Food Writers Meeting (IFWM) ha abierto sus puertas este viernes día 23 de noviembre, a las 10 de la mañana, en el teatro municipal de la Villa de Teguise, en Lanzarote, como inédito preámbulo de un completo fin de semana dedicado a la gastronomía y el producto local de la isla, y que contará con la presencia de chefs tan destacados como Paco Pérez o Diego Guerrero, entre otros.

El objetivo de esta primera edición del I Congreso de Periodismo Gastronómico es que reputados periodistas y escritores especialistas en gastronomía nacionales e internacionales («EssPress», «L’Espresso», «Food Hunter» o «Great Food Club») reflexionen durante toda la jornada sobre el novedoso concepto de turismo gastronómico, aportando ideas y soluciones para el destino bajo los ejes conceptuales del producto, la cocina, el hotel y la comunicación.

El consejero delegado de la Fundació Alícia, Toni Massanés, disertará sobre «El sector primario como aliado estratégico en el turismo gastronómico», en una intensa jornada de debates con aportaciones de periodistas nacionales e internacionales y locales. Este I Congreso Internacional de Periodismo Gastronómico es la gran novedad del VIII Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, que se celebra este fin de semana en la Villa de Teguise.

Garafía, capital del vino de Canarias

El Centro Multiservicios de Llano Negro en Garafía es el epicentro insular del vino este fin de semana. La Universidad de La Laguna a través de su Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico, y el Ayuntamiento de la Villa de Garafía promueven la celebración de dos actividades importantes en La Palma.

Este viernes se ha celebrado «Ciento19 Vinos del Meridiano», un evento donde confluye la cultura vitivinícola de la Isla de El Hierro, y que contará con un invitado especial, el bodeguero herreño Carmelo Padrón Rodríguez que brindará un diálogo con la presentadora y directora de Radio Luz, Rosa Cantón, y durante el transcurso de este se podrán ir degustando vinos donde la tradición y la innovación vitivinícola de El Hierro confluyen.

Este sábado, se celebra el curso de Cata de Vinos, abierto a personas con conocimientos previos en cata de vinos, para profundizar en los aspectos metodológicos del análisis sensorial de vinos principalmente en los defectos y alteraciones, que impartirá Jesús de las Heras Roger, Doctor en Ciencias Biofarmacéuticas por la Universidad de la Laguna.