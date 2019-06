Acuerdo en Canarias PSOE y PP: cero absoluto Populares y nacionalistas sondean primeras medidas de acuerdo en las islas desde este fin de semana

Las negociaciones para conformar el nuevo Gobierno de Canarias abren este viernes un nuevo escenario. CC inaugura su propia ronda con el PP. El partido de Asier Antona ha adoptado un acuerdo por el que, de entrada, no pacta con el PSOE. Se congelan las relaciones aunque el PSOE espera formalmente esa comunicación el lunes.

CC abre fuego en Gran Canaria con su primera reunión pública, la que celebrarán su secretario general, José Miguel Barragán, y el presidente del PP, Asier Antona.

Barragán ha subrayado en los últimos días que ven imposible gobernar con el PSOE -lo mismo que dicen los socialistas respecto a CC- y que no renuncian a que Fernando Clavijo repita mandato, porque no creen que el pacto de la izquierda sea viable.

Sin el concurso de los tres diputados de la ASG -fundada por Casimiro Curbelo en 2015, cuando el PSOE se negó a presentarlo de nuevo como candidato al Senado-, el pacto de la izquierda no suma.

El PP no condicionará su posible apoyo a Fernando Clavijo a que las dos diputadas nacionalistas en el Congreso apoyen o no la investidura de Pedro Sánchez. Desde el PP aseguran que la formación que lidera, Albert Rivera, no está planteando exigencias demasiado duras, sino que están siendo razonables.