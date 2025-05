Ábalos niega cualquier contacto con el Gobierno de Canarias en la compra de material sanitario

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 26/05/2025

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha subrayado que no tuvo «ninguna relación, ni política ni administrativa, ni orgánica, ni antes ni después, en ningún caso» con el Gobierno de Canarias y, por tanto, no existió intermediación por su parte en la compra del material sanitario durante la pandemia de la Covid-19.

Ha confesado su sorpresa al estar dentro de esta investigación porque según ha señalado «no tengo nada que ver», y no sabe «ni cómo ni a través de quien» llegó la empresa implicada en el caso Koldo, Soluciones de Gestión, que facturó hasta 12 millones de euros.

No se va a encontrar «ninguna constancia» de un papel de intermediación entre la empresa y el Ejecutivo regional porque «en ningún momento» hubo conversaciones en referencia a esta operación. Ha confesado que fueron momentos «muy duros» en los que «no estaba para ocuparme de contrataciones de otras administraciones», destacando que estaba centrado en la seguridad de la ciudadanía y «superado por la situación», por lo que «no estaba para contratitos».

Como ha señalado en una comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias, recibió «algunos correos de gente muy voluntariosa» y que no ofrecían garantías, y que todos ellos los trasladó a la Subsecretaría. «Yo no intermedié con nadie ni hablé con nadie, lo que me llegó fue marginal» y «quedó todo derivado a la Subsecretaría», que fue quien instrumentó la contratación.

El exministro se ha expuesto a las preguntas de los grupos, recordando que «mi interés procesal sería no declarar» pero «no tengo nada que ver» con esta trama. Ha confesado que no se siente «concernido» por este 'caso mascarillas', los contratos suscritos con Soluciones de Gestión o de pruebas PCR a través de una empresa de laboratorios.

«No se puso en contacto conmigo nadie del Gobierno de Canarias ni antes ni después», por lo que «no tengo ninguna relación con este tema». Con su gestión durante la pandemia «me sentía satisfecho porque fue de las primeras administraciones que consiguió material, con un precio un tercio más bajo que el Ayuntamiento de Madrid y mucho antes de que lo consiguiese otra» y en ella «no se vio ninguna operación fraudulenta».

Del mismo modo ha asegurado que no tiene «nada que ver» con el empresario Víctor de Aldama, con quien tenía una relación puramente profesional por ser asesor externo de Air Europa, aunque Aldama sí tenía relación de una época anterior con su asesor en el Gobierno, Koldo García. Cuestionado en varias ocasiones por su relación con Koldo García, ha insistido en que era su asesor y tenía con él una relación de cercanía, y que le acompañaba en sus viajes fuera de Madrid. «No voy a negar que dado el nivel de cercanía que tenía conmigo los demás puedan suponer que intermediaba en mi nombre, pero es eso, una suposición, y en el caso de que fuese algo dudoso siempre podían cotejarlo conmigo», ha aseverado.

Sobre el cobro de comisiones, ha recordado que «hay que acreditar que existan porque en mi caso se presume y no hay rastro de nada». Además, ha dicho, «ya ha habido tiempo y es imposible ocultar estas cosas, en cuentas, con el patrimonio».

«Las varas de medir son muy distintas según el caso»

Ante la pregunta de si consideraba que algunas personas se habían aprovechado de su amistad para hacer negocios fuera del marco legal, ha confesado su decepción. «Lo que estoy viviendo me da pie a reflexionar sobre muchas cosas» acumulando «demasiadas decepciones y un torrente de emociones con las que no quiero precipitarme».

A su juicio, ha dicho, «el tratamiento y la fiscalización no se está dando con equidad en todas las administraciones», denunciando que «las varas de medir son muy distintas según el caso».