Canarias da un mes a las ONG para justificar todos los gastos

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que es de quien depende la contratación de las ONG que se hacen cargo de los menores no acompañados que llegan a las islas, exigirá a todas ... estas entidades que trabajan con la administración autonómica un desglose de todos los gastos aportados en la memoria justificativa y en la documentación acreditativa de los gastos del año 2024. El plazo que tienen para justificar todos esos gastos, según explican a este periódico fuentes del gobierno regional, es de un mes.

El gabinete que preside el nacionalista Fernando Clavijo responde así a las múltiples sospechas que pesan sobre la gestión de algunas de estas entidades, como Quorum Social 77, tras informar ABC de que en los últimos años los profesionales de esta organización, la que trabaja con más menores no acompañados por su capacidad logística, compró tabaco, alcohol o incluso coches de alta gama, camuflándolo bajo la actividad realizada para atender a los niños.

Teniendo en cuenta que la mayor parte de la financiación que reciben estas entidades es pública, y con un proceso penal abierto contra los directivos de Quorum Social 77 que, por ahora, impide a la administración autonómica romper los vínculos que tienen con ellos, desde la consejería buscan esclarecer las sospechas que se ciernen sobre «algunos comportamientos concretos», dejando claro que «la mayoría trabajan de forma impecable».

En el pasado mes de julio, cuando los tribunales ordenaron la entrada y registro a varios centros de la ONG anteriormente mencionada y el arresto de sus principales responsables, el Gobierno de Canarias estudió la posibilidad de dejar de trabajar con Quorum Social 77. Sin embargo, debido a la vigencia de los contratos en vigor, el estado indiciario de las investigaciones y las dificultades para realojar a los niños, algunos de los cuales ya tuvieron que ser reubicados por el cierre judicial de alguno de los centros, hicieron inviable la toma de esa decisión.

Desde la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, según informan a este periódico, no descartan romper los vínculos con la asociación en un futuro si se confirman irregularidades o, ya más adelante, si hay una sentencia condenatoria de los supuestos malos tratos y vejaciones que se están investigando. Ambos escenarios darían los argumentos legales a la administración autonómica para rescindir los contratos de forma unilateral.

Además, en caso de detectar irregularidades en el uso de los fondos públicos recibidos para la atención de los menores, la propia administración lo pondrá en conocimiento de los tribunales, que podrían incorporarlo a la causa que ya se instruye en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife por la comisión de los supuestos delitos anteriormente mencionados.

Por la vía de emergencia

En el año 2020, ante la gran crisis migratoria que vivió el archipiélago durante aquellos años, el Gobierno regional presidido entonces por Ángel Víctor Torres activó un mecanismo para proceder a la contratación de servicios para la atención de los menores no acompañados que llegaban a las islas por la vía de emergencia.

El objetivo de facilitar la contratación por parte de la administración pública, según justificaron entonces desde la consejería dirigida por Podemos, era «dar una atención digna» a los niños. Aunque, tal como se ha demostrado ahora, con una ONG investigada por varios delitos entre ellos el de vejaciones o malos tratos, no siempre fue así.

Si bien se creó como un mecanismo de emergencia, para dar solución a un problema real por aquel entonces, la realidad es que cinco años después el funcionamiento sigue siendo el mismo. En este caso, no obstante, el actual gobierno formado por Coalición Canaria y Partido Popular lo justifican por «la saturación» que hay en las islas. a la espera de que en los próximos meses el Estado empiece a reubicar por la Península a los alrededor de 3.000 niños que según el decreto de contingencia migratoria aprobado a finales de agosto deben viajar a otras comunidades autónomas. Hasta que eso no sea así, un proceso que se puede alargar un año más, su tutela supone un desembolso mensual para el Gobierno de Canarias que supera los 16 millones de euros.

Mediante la contratación por emergencia, las sucesivas administraciones han podido concesionar la atención a los niños a dedo, sin concurso público, prácticamente descolgando el teléfono. Únicamente tenían que presentar los requerimientos y la documentación que se les solicitaba, así como aquello que les permitiera garantizar el correcto desarrollo de los servicios contratados. De tal forma, según denuncian desde el actual gabinete, que durante muchos años no se les exigió detallar de forma exhaustiva todos los gastos que realizaban con el dinero público recibido. Algo que quieren cambiar de forma inmediata, poniendo fin así a una «opacidad» que consideran «injustificable» en un tema tan sensible.