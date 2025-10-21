Suscribete a
Canarias da un mes a las ONG para justificar todos los gastos

El Ejecutivo regional quiere saber, euro por euro, el detalle de toda la contabilidad de estas organizaciones

La ONG canaria investigada compró coches de lujo para «trasladar menores»

El presidente canario, Fernando Clavijo, en Caleta de Sebo (La Graciosa)
Joan Guirado

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que es de quien depende la contratación de las ONG que se hacen cargo de los menores no acompañados que llegan a las islas, exigirá a todas ... estas entidades que trabajan con la administración autonómica un desglose de todos los gastos aportados en la memoria justificativa y en la documentación acreditativa de los gastos del año 2024. El plazo que tienen para justificar todos esos gastos, según explican a este periódico fuentes del gobierno regional, es de un mes.

