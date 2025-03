Canarias no tiene legitimación para ir al Constitucional por el colapso migratorio

El Gobierno canario podría encontrarse en un callejón sin salida jurídico si, como avanzó esta semana su presidente, Fernando Clavijo, emprende acciones legales contra el Gobierno por «dejación de funciones» en la crisis migratoria sin precedentes que viven las islas. El ... político de Coalición Canaria (CC) advirtió de que «vamos a entablar un debate jurídico con el Gobierno de España sobre este asunto. Lo que no puede ocurrir es que la emergencia se convierta en lo normal», afirmó el pasado lunes, después de un fin de semana en el que, según denunció él mismo, las fuerzas policiales y la Fiscalía presionaron a distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) para que acogieran a menores no acompañados en sus centros a pesar de que éstos se encuentran saturados.

La vía de la presentación de un conflicto de competencias entre una comunidad autónoma y el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC), al que parece apuntar el Gobierno canario apoyado en sus servicios jurídicos, tendría poco recorrido, según expertos de Derecho Público consultados por ABC. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) recoge en su Título IV las situaciones que supondrían un conflicto de competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Describe como conflicto positivo las circunstancias en las que el Estado aprueba una norma o dicta una resolución o acto administrativo que invade las competencias de las regiones -situación que no se adaptaría a la que se vive en Canarias- y, como conflicto negativo, el escenario en el que el Estado o la Comunidad Autónoma no está ejerciendo sus competencias en una materia concreta. Noticia Relacionada Un solar y un edificio en ruinas: así es el polvorín que Robles ofrece a Canarias para acoger menores migrantes Laura Bautista La instalación, ubicada en Tenerife, es propiedad del Ejército de Tierra y está abandonada desde finales de los años 90 Esta última es la casuística que denuncia Clavijo, pero su Ejecutivo no podría emprender acciones legales contra el Gobierno de Pedro Sánchez por un problema de legitimación. Sí podrían hacerlo, en cambio, las ONG que se hayan visto afectadas por dicha «inacción» del Gobierno porque éste entiende que se trata de una competencia regional y ésta tampoco asume la responsabilidad. Algo que se recoge, según explica Jorge Álvarez, experto en Derecho Público y socio del despacho Ontier, entre los artículo 68 y 72 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. «Esos conflictos negativos están vedados a las comunidades autónomas. No tienen legitimación. Sólo la tienen el Estado y las personas físicas o jurídicas que se vean afectadas por esa inhibición de una de las administraciones en el ejercicio de sus competencias», amplía Álvarez. Cifras nunca vistas La presión migratoria que vive Canarias no tiene parangón. Hasta el mes pasado llegaron a sus costas 25.000 inmigrantes, un 123% más que el año anterior. Más de 5.500 menores se encuentran en las islas, con los centros de acogida desbordados. Según la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado hecha pública este jueves, correspondiente a 2023, cada día llegaron 100 menores en cayucos a Tenerife o El Hierro. Para Ángel Sánchez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, no hay duda de que «la competencia en materia de Extranjería y derecho de asilo es del Gobierno de la nación» y, desde su punto de vista, debería «proyectarse hacia la supranacionalidad de la Unión Europea con Frontex como opción preventiva y así evitar el descenso hacia las comunidades autónomas en la gestión de los problemas generados por la ineficaz gestión del Gobierno central». «Debería optarse por Frontex como opción preventiva y evitar el descenso de competencias a las comunidades» Ángel Sánchez Catedrático de Derecho Público Precisamente este miércoles el director ejecutivo de la Guardia Europea de Fronteras (Frontex), Hans Leijtens, mostró su preocupación por la situación de Canarias y trasladó su intención de ayudar en la vigilancia de las costas canarias, aunque dejó claro que debe haber una petición expresa del Gobierno de España para hacerlo, algo que no ha ocurrido. «He estado recientemente tanto en Madrid como en las islas Canarias y he debatido con ambos gobiernos la situación, que es muy preocupante. Lo que vemos ahora en Europa es que en algunas zonas hay un descenso, pero especialmente en las islas Canarias vemos un gran incremento, uno que es estructural», afirmó el máximo responsable de la vigilancia costera europea. Con la legislación estatal en la mano, el Gobierno canario tendrá dificultades, en opinión de expertos en Derecho Administrativo consultados, para plantar batalla en los tribunales al Ejecutivo de Sánchez por dejación de funciones y por la entrega de menores por parte de las fuerzas policiales para su atención y acogida en centros canarios, hayan sido rescatados en el mar o interceptados ya en tierra al llegar con sus embarcaciones. «Los conflictos negativos de competencias están vedados a las autonomías» Jorge Álvarez Socio de Derecho Público en Ontier Según recuerda Jorge Álvarez, la ley de Extranjería, en su artículo 35 que regula el asunto de los menores no acompañados, especifica que «en los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias», así como que «determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de menores de la Comunidad Autónoma en la que se halle», lo que no deja lugar a dudas sobre la competencia de los servicios de atención sanitaria de la comunidad. El presidente Clavijo considera que mientras los menores están en manos de la Policía o la Fiscalía, la competencia de su atención es del Estado. Un argumento al que los expertos consultados ven dificultades ante un tribunal en un conflicto de competencias.

