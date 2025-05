Calendario escolar de Semana Santa 2023: estos son los días festivos que no asistirás a clase

Tener un día libre es algo celebrado a nivel general, tanto para los adultos que trabajan como para los jóvenes y niños que acuden a centros educativos como el colegio o la universidad. Así, tanto los días no laborables como los no lectivos están en el punto de mira durante todo el año.

En el caso de España, la festividad más reciente fue el Día del Padre, el 19 de marzo, que por caer en domingo este año se ha trasladado al lunes. De este modo, hubo algunas comunidades como Madrid que declararon el día como festivo, creando un puente muy celebrado.

Las próximas fiestas están a la vuelta de la esquina, la Semana Santa y, en el caso de los estudiantes, estas coinciden con el parón del segundo trimestre, tal como se suele organizar tiempo lectivo en general en nuestro país.

Así, las Vacaciones de Semana Santa coinciden para todos los centros en dos días clave, pero no tienen la misma duración para todas las comunidades autónomas. Por ello, te contamos la situación del calendario escolar 2023 y qué días festivos habrá en cada comunidad, incluido si el lunes de Pascua, 10 de abril, se considera no lectivo o no en la comunidad en la que vives.

¿Qué días son festivos en Semana Santa 2023, según la comunidad?

Según el Calendario Escolar 2022-2023 y el Calendario Laboral de este año, los días principales fijados para la Semana Santa 2023 son el 6 de abril y el 7 de abril, Jueves Santo y Viernes Santo respectivamente. El día 7 de abril, viernes, está considerado festivo nacional, por lo que ni es laborable ni es lectivo. El domingo de Pascua o de Resurreción será el 9 de abril.

Respecto a los demás días, como hemos adelantado, dependerá de cada comunidad cómo se han fijado las vacaciones de los estudiantes para este año. En la mayoría de casos las vacaciones comenzarán el 1 de abril y se deben incluir el 6 y 7 de abril como no lectivos.

Según 'campamentos.info', estas son las comunidades en las que empiezan en distinta fecha las vacaciones de niños, adolescentes, jóvenes y adultos que estén realizando un curso en un centro educativo:

«- Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco, que se retrasa hasta el jueves santo, 6 de abril.

- Madrid y Murcia, en las que es festivo el viernes 31 de marzo.

- En Castilla y León, que se adelantan al jueves 30 de marzo.

- En Ceuta y Melilla, en las que es festiva la semana anterior por la semana blanca y comienzan las vacaciones el sábado 25 de marzo».

Así, según la misma fuente, las vacaciones escolares por Semana Santa quedan de la siguiente forma:

Vacaciones de Semana Santa 2023 escolares por comunidades autónomas - Andalucía : del 1 al 9 de abril

- Aragón : del 1 al 10 de abril

- Asturias : del 1 al 11 de abril

- Baleares : del 6 al 16 de abril

- Canarias : del 1 al 9 de abril

- Cantabria : del 6 al 16 de abril

- Castilla La Mancha : del 1 al 10 de abril

- Castilla y León : del 30 de marzo al 9 de abril

- Cataluña : del 1 al 10 de abril

- Ceuta : del 25 de marzo al 9 de abril

- Comunidad Valenciana : del 6 al 17 de abril

- Extremadura : del 1 al 10 de abril

- Galicia : del 1 al 10 de abril

- La Rioja : del 1 al 10 de abril

- Madrid : del 31 de mazro al 10 de abril

- Melilla : del 25 de marzo al 9 de abril

- Mucia : del 31 de marzo o 1 de abril al 9 o 15 de abril

- Navarra : del 6 al 16 de abril

- País Vasco: del 6 al 16 de abril