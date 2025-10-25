Suscribete a
Caen dos mafias asentadas en Serbia y detienen a 13 personas, dos de ellas en Barcelona y Valencia

Es una operación de Policía Nacional, Mossos y autoridades serbias, coordinados por Europol; las organizaciones criminales están vinculadas al clan Vračarci

Europa Press

Una operación conjunta de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, las autoridades serbias y coordinada por Europol ha desarticulado dos organizaciones criminales en Serbia vinculadas al clan Vracarci, dedicadas a cometer asesinatos y al tráfico de cocaína.

Se ha detenido a 13 personas, dos de ellas ... en España (una en Barcelona y otra en Valencia), 10 en Serbia y una en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y se han llevado a cabo 22 intervenciones en Serbia en las que se han incautado más de 300.000 euros en efectivo, relojes, vehículos de alta gama y teléfonos encriptados, informa Mossos en un comunicado este sábado.

