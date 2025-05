Bruselas tiene una decena de denuncias contra Sánchez encima de la mesa

El Partido Popular ha denunciado ante la Comisión Europea el apagón generalizado en España de la semana pasada, en una carta en la que pregunta al Ejecutivo comunitario sobre distintos aspectos de ese acontecimiento y sus implicaciones en la política energética de toda ... la UE. Esta es solo la última de una larga lista de al menos una decena de cartas enviadas a la Comisión sobre distintos aspectos de la situación política en España que pueden entrar en conflicto con la legislación europea y que se intentan orientar hacia un campo más para ejercer labores de oposición en España.

No es infrecuente que los partidos políticos utilicen a las instituciones europeas en sus debates nacionales, pero en los últimos años, España es probablemente el país de origen de una de las mayores ofensivas de este tipo, sobre todo desde que al comienzo de esta legislatura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cambió de opinión y se abrió a tramitar una ley de amnistía que hasta entonces él mismo consideraba como inconstitucional.

En aquellos meses, hasta los funcionarios de la dirección general de Justicia se sintieron abrumados por la avalancha de cartas desde todos los sectores de la sociedad pidiendo que se impidiera la puesta en marcha de aquella medida. A pesar de que la Comisión no pudo pararla, el Partido Popular ha mantenido esta legislatura europea una actitud muy activa a la hora de enviar cartas con preguntas escritas cuyo objetivo es incitar a la Comisión a pronunciarse y, al mismo tiempo, dejar constancia de lo que está sucediendo en España.

Las cartas con preguntas escritas han tratado desde temas tan estrictamente domésticos como el procedimiento judicial contra el fiscal general del Estado o el cambio de las reglas de elección del consejo de RTVE o tan europeas como el nunca explicado uso de los fondos de recuperación.

Delegación numerosa

Fuentes del Partido Popular han asegurado que a pesar de su elección como secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, que ha estado en el origen de casi todas las iniciativas, seguirá alentando esta política de denunciar en Bruselas la actitud de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, aun sabiendo que la mayor parte de estas acciones no tendrán apenas consecuencias prácticas.

Esencialmente, Sánchez se ha beneficiado del hecho de que la delegación socialista española ha sido la más importante o la segunda en numero de diputados, solo por detrás de la alemana, y que el presidente del Gobierno ha utilizado esta condición para hablar muchas veces en nombre del grupo de gobiernos de centro izquierda en el Consejo Europeo. También la logrado mantener a Iratxe García como portavoz del grupo socialista en el Parlamento Europeo, que es un puesto de una gran importancia a la hora de decidir si un determinado asunto nacional llega o no al pleno del Parlamento.

Sin embargo, las cartas que el PP ha enviado a la Comisión con preguntas sobre los ataques de miembros del Gobierno a los jueces o las distintas iniciativas legislativas como la propuesta de la llamada 'ley Begoña' por estar hecha a medida de la situación procesal de la esposa de Pedro Sánchez, los intentos de eliminar la figura de los jueces de instrucción o las ideas de fiscalizar a los medios de comunicación han llegado a la Comisión Europea no solamente a través de lo que le pueda comunicar su delegación en España, sino directamente desde la delegación del PP en el Parlamento Europeo.

Naturalmente, la Comisión no puede entrar en todos los asuntos nacionales que le hacen llegar los distintos actores políticos o no tendría capacidad para ocuparse de los que son de su competencia. Sin embargo, no podrá decir que los ignora en la redacción del informe anual sobre el Estado de derecho en los países miembros que se publicará antes del verano.