Bolaños insiste en desvincular a Sánchez de los escándalos que le acechan: «Él ha sido el principal traicionado»

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha desvinculado este lunes al presidente del Gobierno de los casos de corrupción y sexuales que involucran a personas de su entorno y máxima confianza, el último el del socialista Francisco Salazar, ... y ha asegurado que Pedro Sánchez «ha sido el principal traicionado».

A pocas horas del escándalo que ha frustrado el nombramiento de quien iba a ser adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, el ministro ha rechazado así que el presidente tenga que asumir responsabilidades por ninguno de estos casos contados y se ha mostrado partidario de esperar a que se deje actuar a la justicia y al resultado de las investigaciones que internamente se han puesto en marcha. Sí ha reconocido que el hecho de que el canal para registrar denuncias en el partido no fuera anónimo ha podido ser un impedimento a la hora de denunciar.

Durante su intervención este lunes en los Desayunos del Ateneo, en Madrid, Bolaños ha sacado pecho de la rápida actuación en el PSOE y en el Gobierno en cuanto se ha tenido el «mínimo indicio». Sucedió con Ábalos y Cerdán y ahora con Salazar. «El presidente del Gobierno ha participado en centenares de nombramientos; lo que hacemos cuando conocemos un indicio, corruptela o corrupción es actuar con contundencia en cuanto tenemos el más mínimo indicio».

El ministro ha rechazado la moción de confianza como posibilidad, porque, en su opinión, hay que presentarla cuando uno considera que no tiene la mayoría parlamentaria para sacar adelante iniciativas, pero en este caso, ha dicho, incluso desde que se conoció el informe de la UCO sobre Ábalos, «hemos ganado de media el 90 por ciento de las votaciones y hemos sacado adelante una ley por cada semana hábil de legislatura». No ha ocultado Bolaños que hubiera preferido «un Parlamento distinto», pero «hay que gestionarlo» como es, buscar puntos de equilibrio con todas las fuerzas políticas. «No hay problema de falta de confianza, hay unas informaciones que se han conocido que nos abochornan», ha asegurado, emplazando a la comparecencia de Sánchez el miércoles en el Congreso, donde anunciará un paquete de medidas contra la corrupción. En este punto ha vuelto a insistir en la «rápida respuesta del PSOE» para compararse con el PP. «Hemos demostrado que no toleramos ningún comportamiento corrupto, hace unos años ni se colaboraba con la justicia ni se apartaba a las personas». Alejando cualquier sospecha de financiación irregular en el PSOE, ha sentenciado que si Ábalos, Koldo y Cerdán se llevaron dinero, «se lo llevaron para ellos». «No hay absolutamente nada que pueda preocuparnos», ha apostillado.

Bolaños no tiene dudas no solo de que el Sánchez agotará la legislatura, sino que se presentará como candidato en 2027 y ganará con mejores resultados incluso que los obtenidos en las últimas elecciones. «Es lo que necesita España porque seria una involución un gobierno del PP y Vox. En este sentido ha aprovechado para referirse al congreso nacional del PP que también se ha celebrado este fin de semana en Madrid. »Hablar de centro reformistas con perfiles ultra, echados al monte, es mucho hablar«, ha dicho y ha criticado la »ansiedad« e »hiperventilación« en la que entra el PP cuando no gobierna. En este punto ha aludido a la amnistía y a cómo según el PP, con la aprobación de esta ley iba a terminar la democracia. »Hoy todas las fuerzas políticas en Cataluña hacen política dentro de las instituciones y esto no sucedía hace unos años. El PP sabe que la ley ha sido útil«. Se ha mostrado convencido de que una vez avalada por el TC, la ley se aplicará para todos, también para Puigdemont.

A la intervención de Zapatero como mediador con el líder de Junts prófugo también se ha referido Bolaños, para deshacerse en elogios hacia el expresidente del Gobierno. «Siempre ayuda a este gobierno, es un militante ejemplar», ha dicho, destacando además su «capacidad de dialogo y talante». «Lo único que tengo es agradecimiento infinito», ha apostillado.

Huelga de jueces y fiscales

Como hizo la semana pasada, Bolaños ha minimizado la huelga de jueces y fiscales durante la semana pasada en protesta por las últimas reformas de su departamento, en concreto, la nueva ley de acceso a la carrera. Pese a que las asociaciones convocantes cifran el seguimiento en un 70 por ciento, según el ministro en los altos tribunales fue secundada por apenas un 5 por ciento. Ha enmarcado las protestas en las reticencias de jueces y fiscales a los cambios. No obstante ha admitido que en estos momentos esta ley no tiene el apoyo parlamentario suficiente para salir adelante, aunque en este momento, en pleno trámite de enmiendas, se sigue trabajando en busca de esos apoyos.