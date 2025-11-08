Bolaños apoya un libro de un exdiputado de CiU multado por falta de ética por el Consejo de Europa

Un exdiputado de CiU sancionado por el Consejo de Europa por «grave infracción de las normas éticas» es el codirector del libro 'Presencia y aportación española en el Consejo de Europa' recién publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de la Presidencia ... . El parlamentario en cuestión es Jordi Xuclá y el libro se vende a 20,19 euros en formato impreso en la página oficial del Centro de Estudios, pero sus 424 páginas pueden descargarse de manera gratuita en PDF. El exdiputado de CiU codirige el libro como vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo junto a Francisco Aldecoa, presidente de este consejo.

Ambos firman una introducción de 16 páginas sobre 'Aspectos generales del Consejo de Europa' a la que siguen artículos de 19 autores basados en las ponencias que tuvieron lugar en septiembre del año pasado en un seminario en la localidad catalana de Cervera, a iniciativa de su alcalde, Jan Pomés (PSC), que también es senador y secretario técnico del consejo catalán del Movimiento Europeo. Pomés firma una prefacio de unas cinco páginas titulado 'El Consejo de Europa estudiado desde Cervera'.

Fuentes del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales defienden la idoneidad de Xuclà para codirigir este libro sobre el papel de España en el Consejo de Europa pese a que fue sancionado por esta institución por incumplir sus normas éticas. No obstante, también subrayan que el libro no surge por una iniciativa de esta institución ni ésta eligió a sus codirectores sino que la publicación surge tras una propuesta del Movimiento Europeo.

Inhabilitación parcial

El objetivo de los autores que publican con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales no es ganar dinero sino prestigio. En el caso de Xuclà, asegura a ABC que canjeó el pago por unos ejemplares impresos. Su sanción se produjo en mayo de 2018, fue acordada por la Comisión de Reglamento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y consistió en una inhabilitación parcial durante dos años para ejercer funciones de representación institucionales. Es decir, no pudo participar en misiones electorales de observación, presidir comisiones ni elaborar nuevos informes.

Esta sanción se produjo tras concluir que Xuclà cometió «una grave infracción de las normas éticas» de esta institución al incumplir los apartados 5.7, 13 y 22 del Código de Conducta. Él mantuvo entonces y reitera ahora que fue víctima de un ajuste de cuentas promovido por Ciudadanos, lo que implica cuestionar abiertamente al organismo internacional. Su sanción se produjo en el contexto de un grave caso de corrupción destapado en el seno del Consejo de Europa, con parlamentarios limitando las críticas al Gobierno de Azerbaiyán por violación de los derechos humanos y manipulación de las elecciones de 2015 a cambio de pagos. Xuclá niega su participación en estos hechos.