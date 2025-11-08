Suscribete a
Bolaños apoya un libro de un exdiputado de CiU multado por falta de ética por el Consejo de Europa

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales publica y vende el ejemplar en su web

El discurso de un juez contra la 'ley Bolaños' con el ministro presente: «Hay un intento de dominar el Poder Judicial»

Jordi Xuclá, exdiputado de CiU
Jordi Xuclá, exdiputado de CiU
Ana Sánchez

Un exdiputado de CiU sancionado por el Consejo de Europa por «grave infracción de las normas éticas» es el codirector del libro 'Presencia y aportación española en el Consejo de Europa' recién publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de la Presidencia ... . El parlamentario en cuestión es Jordi Xuclá y el libro se vende a 20,19 euros en formato impreso en la página oficial del Centro de Estudios, pero sus 424 páginas pueden descargarse de manera gratuita en PDF. El exdiputado de CiU codirige el libro como vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo junto a Francisco Aldecoa, presidente de este consejo.

