Feijóo reprocha a Sánchez en el Congreso los casos de acoso en su partido: «El feminismo no se predica, se practica»

El BOE publica el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general y el nombramiento de Teresa Peramato

Publica el cese del anterior fiscal generla del Estado «a petición propia» tras la sentencia condenatoria conocida este martes

La contundencia del Supremo complica los recursos de García Ortiz ante el TC y Europa

Peramato pasa el filtro del Congreso sin condenar los ataques al Supremo por el fallo de García Ortiz

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato
La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato IGNACIO GIL

Europa Press

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado «a petición propia», condenado a dos años de inhabilitación para el cargo por revelación de datos del novio de la presidenta de la Comunidad de ... Madrid, y el nombramiento, en su lugar, de Teresa Peramato.

