Sin blindaje al fiscal de a pie y el poder omnínodo del jefe, las tachas a la «inoportuna» reforma de Bolaños

El Consejo de Ministros se dispone a aprobar este martes la reforma por la que será el fiscal, y no el juez, el que instruya las causas penales, un cambio absoluto de modelo procesal que si bien existe en la mayor parte de países de ... nuestro entorno, en España lleva arrastrándose sin éxito varios lustros con gobiernos de distinto color. Es ahora, por primera vez, cuando el Gobierno lo remite al Congreso para su aprobación, y es precisamente el momento escogido lo que enerva a la carrera fiscal pues se produce en plena crisis de credibilidad del Ministerio Público y a siete días de que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos por la presunta filtración del correo de carácter reservado del novio de Ayuso.

Aunque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acabará con la figura del juez de instrucción va acompañada de una reforma del Estatuto Fiscal para, en principio, dotar de más autonomía al fiscal de a pie, lo cierto es que las asociaciones de fiscales consideran que la modificación legal de su estatuto no blinda al subordinado frente al poder que el nuevo texto legal da al fiscal general. Las asociaciones consultadas por ABC, entre ellas la mayoritaria Asociación de Fiscales, y la Unión Progresista e Independiente de Fiscales, denuncian la precipitación en una trascendental reforma en la que, como advirtieron con la aprobación del anteproyecto, debería haber participado toda la carrera.

«El momento, desde luego, parece el menos indicado atendiendo a la situación actual del Ministerio Público y el descrédito que implica ver al fiscal general sentado en el banquillo», dice la presidenta de AF, Cristina Dexeus, en declaraciones a ABC. A ello se suma, además, que la reforma no atiende a las críticas que se han hecho desde los órganos consultivos sobre el necesario blindaje del fiscal de a pie y la necesidad de reforzar el Consejo Fiscal como órgano de representación de la carrera en los nombramientos discrecionales. La misma crítica se subraya desde APIF, que recuerda que no ve garantizada la independencia de quien instruirá las causas penales.

Retirada del texto

Desde APIF recuerdan que el pasado 23 de mayo las asociaciones judiciales APM, Francisco de Vitoria) y Foro Judicial Independiente, junto con la AF y la propia APIF acordaron solicitar la retirada del anteproyecto a fin de comenzar a construir un Estatuto que diera «verdadera respuesta» a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal.

Y es que, dicen, se hace necesaria una reforma esencial que garantice el blindaje del Fiscal que se esté encargando de la investigación de un caso concreto. «En la elaboración y preparación de este proyecto legislativo del Gobierno, la APIF no ha tenido ninguna participación. No hemos podido aportar ninguna sugerencia ni ninguna idea», denuncia.

Entienden las asociaciones de fiscales que la reforma no blinda al fiscal investigador del caso concreto ya que no se da nueva regulación a los supuestos de avocación (cuando un fiscal jefe se atribuye para sí un caso que está llevando un fiscal subordinado) ni la sustitución de un fiscal por otro en plena marcha de un procedimiento investigador. «A nuestro juicio, estas dos decisiones de los fiscales jefes deben estar sujetas a un control por parte del Consejo Fiscal que evite situaciones arbitrarias o no justificadas», explica la APIF.

Otra de las críticas es que el texto desapodera de funciones importantes al Consejo Fiscal, hurtándole, por ejemplo, la facultad que hasta ahora tenía de decidir en los supuestos de incompatibilidades o prohibiciones de los Fiscales, cuya competencia pasa al fiscal general del Estado.

Por otra parte, el Consejo Fiscal no recupera una función esencial, cual es, la de ser determinante para el ascenso a primera categoría o el exigir un determinado apoyo del Consejo para el nombramiento de cargos discrecionales.

Los fiscales admiten que la reforma del proceso penal en España «es inevitable». «No podemos seguir con una Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX. Es imprescindible que el Ministerio Fiscal asuma la función de instrucción (investigación) de los delitos. La responsabilidad de llevar a cabo esta actividad necesariamente lleva aparejada que la estructura y el funcionamiento del Ministerio Fiscal cambie de forma que tenga garantizada la independencia, no sólo de fuentes de poder externas, sino de su propia estructura jerárquica, permitiendo la investigación con la garantía de independencia, sin ningún tipo de injerencia«, dice la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Eso al margen del momento en el que esta reforma se lleva a cabo: «con el FGE a punto de sentarse en el banquillo de los acusados no se traslada precisamente una imagen de tranquilidad y confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público".

También la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se refiere a esta reforma legal en las conclusiones del congreso que este fin de semana ha celebrado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. La UPF considera que la carrera está "técnica y profesionalmente" preparada para asumir la dirección de la investigación penal, como ha demostrado "con solvencia" en en ámbitos como la jurisdicción de menores, la Fiscalía Europea o las diligencias de investigación.

Respeto a la autonomía funcional

"Sin embargo -advierte-, este paso solo será eficaz si se garantiza una estructura moderna, recursos suficientes y una reforma procesal coherente con un modelo penal acusatorio. Exige además un compromiso político de respeto a la autonomía funcional del Ministerio Fiscal y la prohibición de injerencias externas".

La UPF recuerda que "un Ministerio Fiscal fuerte y autónomo es esencial para la eficiencia, la agilidad y la tutela de los derechos fundamentales, la presunción de inocencia y la protección de las víctimas".