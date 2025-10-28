Suscribete a
Sin blindaje al fiscal de a pie y el poder omnínodo del jefe, las tachas a la «inoportuna» reforma de Bolaños

El Gobierno aprueba este martes el proyecto de ley que deja la investigación penal en manos de los fiscales entre críticas de la propia carrera

El Consejo de Estado alerta del riesgo de designar fiscales 'ad hoc'

El ministro de Justicia, Félix Bolaños
Nati Villanueva

Madrid

El Consejo de Ministros se dispone a aprobar este martes la reforma por la que será el fiscal, y no el juez, el que instruya las causas penales, un cambio absoluto de modelo procesal que si bien existe en la mayor parte de países de ... nuestro entorno, en España lleva arrastrándose sin éxito varios lustros con gobiernos de distinto color. Es ahora, por primera vez, cuando el Gobierno lo remite al Congreso para su aprobación, y es precisamente el momento escogido lo que enerva a la carrera fiscal pues se produce en plena crisis de credibilidad del Ministerio Público y a siete días de que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos por la presunta filtración del correo de carácter reservado del novio de Ayuso.

