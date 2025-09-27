Begoña Gómez entrará hoy al juzgado otra vez por el garaje

La mujer de Pedro Sánchez acude por quinta vez, y en sábado, ante el juez de Madrid Juan Carlos Peinado esta tarde, a las 18 horas. Como en anteriores ocasiones, Begoña Gómez no tendrá que pasar por el conocido 'paseíllo' ante los medios de comunicación ... que se aglutinen a las puertas de los Juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid ni ante los manifestantes convocados por la asociación ultracatólica Hazte Oír una hora antes de su llegada, a las 17 horas, bajo el lema 'No al corrupto', en referencia a Sánchez.

En esta ocasión lo hace como investigada por malversación y únicamente para cumplir con un trámite previsto en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, pues el magistrado madrileño considera que debería ser juzgada por un Jurado Popular en caso de que la Audiencia de Madrid respalde su investigación, en la que ve indicios «fundados y sólidos» de que tanto la mujer de Pedro Sánchez como su asesora de confianza en La Moncloa, Cristina Álvarez, desviaron fondos públicos al dedicarse la segunda a menesteres privados o profesionales de Gómez no previstos en las funciones para las que fue nombrada directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia en julio de 2018, nada más acceder Pedro Sánchez al poder.

Garantizar su seguridad

Según expuso ayer la decana de los Juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, en un acuerdo gubernativo consultado por ABC, el departamento de Seguridad de La Moncloa, también como en las otras ocasiones que la mujer del presidente ha acudido a los juzgados de Madrid, pidió su entrada al edificio en coche y por el garaje para prevenir incidentes que pongan en riesgo tanto la integridad física de la investigada como de su equipo de seguridad.

En dicho informe se indicó, según el acuerdo gubernativo citado, que «existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente, lo que da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones e insultos a través de megafonía, con exhibiciones de diversas pancartas, tanto a la entrada como a la salida de la investigada».

Precisamente la asociación Hazte Oír, acusación popular en el caso Begoña, ha hecho un «llamamiento ciudadano» para «denunciar la corrupción que afecta al entorno político y familiar de Pedro Sánchez y reclamar que la Justicia actúe con independencia y sin presiones políticas» una hora antes de la citación de Gómez frente a los Juzgados de la Plaza de Castilla.

La decana de los juzgados también ha mantenido la seguridad interna del edificio a través de la compañía Secoex, puesto que Presidencia también pidió colaboración, como en otras ocasiones.

Dicha empresa especificó a Del Barco que para garantizar la seguridad solicitada «se contará con un dispositivo específico ampliado por parte del servicio de vigilancia, ajeno al operativo ordinario de la sede aunque coordinado con él, que se basará en la experiencia adquirida en anteriores comparecencias de la Sra. Gómez, dado que el equipo de seguridad que la acompaña modifica de alguna manera los procedimientos normalizados ante eventualidades de este tipo cuando no se presenta otro servicio de seguridad personal ajeno al de las sedes judiciales, así como que no se estima ningún impedimento para garantizar la seguridad del edificio, de las personas que se encuentran en su interior y de Dña. Begoña Gómez mientras el funcionamiento de los juzgados sea el cotidiano».

Así, el equipo de seguridad de Moncloa y el de los juzgados se coordinarán, como en anteriores ocasiones, así como habrá vigilancia policial en la Plaza de Castilla.