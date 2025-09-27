Suscribete a
ABC Premium

Begoña Gómez entrará hoy al juzgado otra vez por el garaje

Hazte Oír ha convocado una manifestación antes de su llegada bajo el lema 'No al corrupto'

Los 'mails' de la asistente de Begoña Gómez son la clave de la malversación

La asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, llega a los Juzgados de la Plaza de Castilla
La asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, llega a los Juzgados de la Plaza de Castilla TANIA SIEIRA
Carmen Lucas-Torres

Carmen Lucas-Torres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La mujer de Pedro Sánchez acude por quinta vez, y en sábado, ante el juez de Madrid Juan Carlos Peinado esta tarde, a las 18 horas. Como en anteriores ocasiones, Begoña Gómez no tendrá que pasar por el conocido 'paseíllo' ante los medios de comunicación ... que se aglutinen a las puertas de los Juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid ni ante los manifestantes convocados por la asociación ultracatólica Hazte Oír una hora antes de su llegada, a las 17 horas, bajo el lema 'No al corrupto', en referencia a Sánchez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app