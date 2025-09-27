Begoña Gómez comparece ante el juez Peinado en los Juzgados de Plaza de Castilla, en directo: última hora y noticias de la manifestación de Hazte Oír hoy

Sigue en directo la comparecencia de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, ante el juez Peinado en los Juzgados de Plaza de Castilla, con la última hora de la manifestación convocada por Hazte Oír hoy.

17:41 Begoña Gómez no se persona en la vistilla Begoña Gómez no se persona en la vistilla de este sábado pese a que el juez Peinado indicó que tenían que estar presentes los encausados. Informa Javier Lillo.

17:38 Posible ausencia de Begoña Gómez Fuentes jurídicas temen que Begoña Gómez no se presente este sábado, a pesar de que la ley, en principio, sí que dispone que estén los encausados. Informa Javier Lillo.

17:32 Las acusaciones populares avanzan que solicitarán la declaración testifical de Pedro Sánchez Las acusaciones populares avanzan que solicitarán en esta vistilla la declaración testifical del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Informa Javier Lillo.

17:29 Arsuaga: «Estamos intentando acabar con la corrupción» «Lo que estamos intentando es acabar con la corrupción, limpiar la política española y, en concreto, el PSOE de corrupción. Por otro lado, estamos tratando de convencer a Pedro Sánchez de que convoque elecciones y abandone la Moncloa. Creemos que, con nuestras actuaciones en los juicios y nuestras movilizaciones en la calle, vamos a conseguirlo y esperamos que sea cuanto antes», afirma Arsuaga.

17:22 Hazte Oír reparte 25.000 balconeras con la cara de Pedro Sánchez y la palabra «Corrupto» «Hemos repartido 25.000 balconeras a ciudadanos que nos las han pedido para que ese mensaje con la cara de Pedro Sánchez y la palabra corrupto llegue a toda España», señala ante los medios el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, en su llegada a los juzgados.

17:16 Hazte Oír no da detalles de lo que van a hacer El abogado y secretario de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán, explica que, «por respeto a la institución», prefieren no hablar en ese aspecto: «Ya se enterarán después. En principio, no vamos a anunciar lo que vamos a hacer».

17:10 Reducido dispositivo policial El dispositivo policial desplegado por Delegación de Gobierno es reducido en comparación con las citas anteriores. Un par de furgonetas de Policía Nacional. Los medios de comunicación se agolpan tanto a la entrada principal como en la del garaje, por donde previsiblemente accederá Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Informa Javier Lillo.

17:04 Una veintena de personas convocadas por Hazte Oír se concentran frente a los juzgados Una veintena de personas convocadas por la plataforma Hazte Oír se concentran a esta hora frente a los juzgados de Plaza de Castilla con motivo de la cita ante Peinado de Begoña Gómez. Portan banderas de España y carteles con la foto de Sánchez con el lema de 'Corrupto'. Informa Javier Lillo. ﻿﻿

16:55 Las claves: ¿Quién sigue al cargo del caso? ¿Quién decidirá si va a juicio? ¿Cuándo arrancaría? La resolución por la que el juez Peinado ha decidido transformar la causa que se sigue por malversación contra Begoña Gómez, para que se siga por el procedimiento del Tribunal del Jurado, no supone que la esposa del presidente vaya a sentarse de forma inmediata -sí o sí- ante un jurado popular. De hecho hay muchos pasos previos antes de llegar a ese hipotético final y, en todo caso, nunca será decisión sólo del magistrado sino que deberá contar con el visto bueno de la Audiencia Provincial de Madrid. Te lo explicamos aquí.

16:50 Comparecencia de la asesora y del delegado del Gobierno en Madrid Están citados a esta vistilla tanto Gómez, como su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, y el actual delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, por el supuesto uso para fines privados que la esposa de Pedro Sánchez pudo hacer de esa asistente cuyo empleo limitaba sus funciones al ámbito público.

16:45 La quinta vez que Begoña Gómez acude ante el magistrado Es la quinta vez que Begoña Gómez acude ante el instructor, si bien anteriormente lo hizo al estar citada a declarar en calidad de investigada. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio, mientras que en la tercera y la cuarta citación optó por contestar únicamente a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.

16:41 Entrada en coche oficial por el garaje Por el momento se desconoce el tiempo que puede llegar a durar esta vistilla, pero sí se conoce ya que Gómez, como en las otras cuatro ocasiones en las que ha sido citada en esta causa, llegará a los juzgados entrando por el garaje para evitar, por motivos de seguridad, el paseíllo hasta la entrada.

16:35 Indicios «fundados y sólidos» para que sea investigada por malversación En el día de hoy, Peinado, que ve indicios «fundados y sólidos» para que Begoña Gómez sea investigada por malversación, escuchará a todas las partes personadas para que den su punto de vista sobre su decisión y propongan las diligencias que consideren oportunas.