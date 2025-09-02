Vuelven a vandalizar el único toro de Osborne mallorquín con la bandera de Palestina Vox pide que se identifique a los responsables y «caiga sobre ellos todo el peso de la ley»: «Defender nuestro patrimonio no es una opción, es una obligación»

El emblemático Toro de Osborne situado en el municipio de Algaida, el único que existe en Mallorca, ha sufrido un nuevo acto vandálico durante la pasada madrugada. La figura, símbolo icónico de la cultura española, apareció pintada con los colores de la bandera de Palestina.

El concejal de Vox en Algaida, Miguel Martínez, calificó el incidente como «un atentado contra nuestra cultura, nuestra historia y nuestros símbolos». Martínez y aseguró que no permitirá que «unos pocos radicales utilicen el vandalismo como herramienta política, mancillando un emblema que pertenece a todos los españoles».

El edil recordó que no es la primera vez que el toro sufre agresiones de este tipo y reclamó la intervención inmediata de las autoridades: «Basta ya de impunidad. Exigimos que se investiguen estos hechos, se identifique a los responsables y caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Defender nuestro patrimonio no es una opción, es una obligación», señaló.

Martínez reafirmó el compromiso de Vox con la protección de este símbolo, que considera parte inseparable de la identidad cultural española: «Mientras otros intentan destruir lo que somos, Vox seguirá defendiendo sin complejos nuestros símbolos, nuestra historia y nuestras tradiciones. El Toro de Osborne no se toca».

El Toro de Osborne es mucho más que un símbolo publicitario: se trata de un icono cultural español que está judicialmente protegido. En 1997, el Tribunal Supremo determinó que la imagen «va más allá de lo meramente comercial, superando su sentido publicitario e integrándose en el paisaje» y destacó que «debe prevalecer como causa que justifica su conservación, el interés estético o cultural, que la colectividad ha atribuido a la esfinge del toro».

Pese a ello, la figura ha sido intervenida en varias ocasiones: apareció con un lazo amarillo y la palabra «Libertad» en un acto independentista; se tiñó con los colores de la bandera LGTBI para celebrar el Orgullo Gay; e incluso ha sido objeto de pintadas antitaurinas o contra propietarios extranjeros con el mensaje: «Extranjeros ricos, id al infierno».

