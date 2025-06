Sumar evita por ahora otra fuga tras el bloqueo interno de Més per Mallorca, que no logra una mayoría para romper

Los nacionalistas de Més per Mallorca no logran romper con Sumar y dejan en suspenso la decisión de si su único diputado en el Congreso, Vicenç Vidal, abandona el grupo parlamentario liderado por Yolanda Díaz. Una ajustada votación celebrada este jueves por la noche terminó en empate técnico, lo que impide cualquier cambio inmediato y deja al partido dividido y sin un rumbo claro.

La asamblea extraordinaria, convocada con la intención de dar respuesta al escándalo de corrupción que salpica al entorno del PSOE -en concreto, al exnúmero tres del partido, Santos Cerdán-, terminó sin resultado concluyente.

Més había exigido a Sumar una ruptura con el Ejecutivo de Pedro Sánchez como respuesta a estos casos, y al no obtenerla, se abrió la posibilidad de salir del grupo plurinacional y pasar al Grupo Mixto. Sin embargo, la votación mostró una fractura total: ni los partidarios de la salida ni los de continuar lograron los dos tercios necesarios, según establecen los estatutos internos del partido.

El coordinador general de Més, Lluís Apesteguia, confirmó que el reglamento obliga a repetir la consulta en un plazo mínimo de siete días, aunque ya se ha anunciado que no será hasta después del verano. «Seguimos en Sumar y retomaremos el debate cuando pase este periodo», señaló Apesteguia en declaraciones recogidas por Europa Press, reconociendo de forma implícita la imposibilidad de articular una mayoría clara.

Vidal, por su parte, aseguró que aunque no hubo consenso sobre la salida, sí lo hay en reclamar una posición firme contra la corrupción y en defensa de los intereses de Baleares. «No hay una mayoría sobre qué hacer, pero sí para exigir hechos y firmeza», afirmó. Vidal, primer diputado independentista mallorquín en el Congreso, también advirtió de que estarán atentos a la comparecencia del presidente Sánchez el próximo 9 de julio para valorar posibles nuevos pasos.

Presiones internas

En las horas previas a la asamblea, Vidal había recibido presiones internas para que reconsiderara su postura. Desde la dirección de Sumar se le planteó una alternativa: mantenerse en el grupo con mayor autonomía política, especialmente en asuntos que afecten a Baleares.

La división no se limita solo a Més per Mallorca. La rama menorquina del partido, Més per Menorca -también representada por Vidal-, ha mostrado una posición claramente favorable a romper con Sumar. Su propia asamblea está convocada para el 5 de julio, lo que podría añadir más presión a la ya frágil estabilidad interna.

Sumar, mientras tanto, evita otra fuga a su grupo parlamentario tras la salida esta semana de Águeda Micó (Més Compromís), que se marchó al Grupo Mixto. Aunque fuentes del partido de Yolanda Díaz han ofrecido más visibilidad y autonomía a Més para frenar la ruptura, la situación sigue siendo delicada. Desde Esquerra Unida y el propio Moviment Sumar se ha criticado que Més plantee estas decisiones de forma unilateral, recordando que se presentaron a las elecciones como una coalición.

La falta de avances en la agenda política balear y las diferencias sobre cómo se toman las decisiones dentro del grupo han avivado el descontento. El trasfondo de esta crisis es político, pero también estratégico, ya que algunos sectores creen que romper con Sumar debilitaría la ya limitada influencia del soberanismo balear, mientras otros ven la permanencia como una claudicación ante un PSOE que, aseguran, sigue sin responder ante los casos de corrupción.