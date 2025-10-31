Prohens recurre ante la Audiencia Nacional la negativa del Estado a declarar la contingencia migratoria en Baleares

El Govern de las Islas Baleares ha decidido recurrir ante la Audiencia Nacional la negativa del Gobierno de España a declarar la situación de contingencia migratoria extraordinaria en las Islas, una figura prevista en el Real Decreto Ley 2/2025 que permitiría frenar los ... traslados forzosos de menores migrantes no acompañados desde otras comunidades.

El Consell de Govern ha aprobado este viernes autorizar a la Dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma para interponer el recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la presidenta de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, fechada el 5 de septiembre de 2025, que desestimó la solicitud balear.

El Ejecutivo autonómico advierte de que estas derivaciones «podrían poner en riesgo tanto a los menores como la sostenibilidad del sistema de protección» de las Islas, que actualmente tutela a 745 menores extranjeros no acompañados, frente a los 694 registrados en septiembre.

Capacidad desbordada

El recurso del Govern cuestiona los criterios utilizados por el Estado para fijar la capacidad ordinaria del sistema de protección, establecida en 406 menores mediante el Real Decreto 743/2025, al considerar que «son poco claros, arbitrarios y vulneran el principio de solidaridad interterritorial».

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia del Govern solicitó el pasado 1 de septiembre al Ministerio de Juventud e Infancia que las Islas pudieran acogerse a la figura de contingencia migratoria, dada la sobresaturación del sistema y la llegada constante de menores procedentes de otras comunidades, especialmente Canarias. Sin embargo, la Conferencia Sectorial rechazó la petición alegando que no se superaba el umbral legal para activar la medida.

Este viernes, tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, su portavoz Antoni Costa se ha referido a la visita de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, a principios de semana y a las declaraciones de esta sobre la importancia de reforzar la cooperación con Argelia y con Frontex para frenar los flujos migratorios. «Nos parece bien que hable de Argelia, porque es precisamente lo que venimos reclamando por activa y por pasiva», ha afirmado Costa, que interpreta la visita de Calvo a Baleares como una «desautorización al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez», quien afirmó días atrás en el Senado que Frontex ya estaba desplagada en el mar balear.

Con esta decisión, el Govern afirma que defiende los intereses legítimos de Baleares y garantiza la protección de los menores en situación de vulnerabilidad, dentro del marco legal y las competencias autonómicas.

El Gobierno central aprobó hace un mes la emergencia migratoria en Baleares, con el único propósito de agilizar los trámites para la instalación de nuevas infraestructuras provisionales donde poder acoger a los migrantes que llegan, sobre todo a Formentera e Ibiza, pero el Ejecutivo central reclama que se dé un paso más y se reconozca la contingencia para que Mallorca quede fuera del reparto de menores migrantes decretado por el Gobierno e incluso pueda solicitar el traslado de algunos de estas personas a otras comunidades autónomas para destensionar los servicios de atención.