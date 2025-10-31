Suscribete a
Prohens recurre ante la Audiencia Nacional la negativa del Estado a declarar la contingencia migratoria en Baleares

El Ejecutivo autonómico está dispuesto a agotar todas las vías para no recibir menores migrantes del reparto

Polémica en Palma por la instalación de un almacén de explosivos en la base aérea de Son Sant Joan

La presidenta de Baleares, Marga Prohens
Andrés Lasaga

Palma

El Govern de las Islas Baleares ha decidido recurrir ante la Audiencia Nacional la negativa del Gobierno de España a declarar la situación de contingencia migratoria extraordinaria en las Islas, una figura prevista en el Real Decreto Ley 2/2025 que permitiría frenar los ... traslados forzosos de menores migrantes no acompañados desde otras comunidades.

