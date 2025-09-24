Palma se lanza a Europa: la ciudad mediterránea que quiere ser Capital Europea de la Cultura 2031 Bajo el lema «Mediterráneo in motion», la capital balear presenta su candidatura en Bruselas buscando transformar la vida urbana, impulsar la inclusión y proyectar su identidad mediterránea en el mapa cultural europeo

Palma ya compite oficialmente por situarse en la cima cultural de España. Este martes, el alcalde Jaime Martínez presentó la candidatura Palma 2031 en el Parlamento Europeo. La ciudad mediterránea aspira a ser Capital Europea de la Cultura, un título que no solo pondría a Palma en el mapa internacional, sino que también reforzaría su proyección dentro de España.

«Es un reto extraordinario, ilusionante y transformador», resumió Martínez ante eurodiputados, diplomáticos y representantes institucionales. La candidatura, bajo el lema «Mediterráneo in motion», quiere situar la cultura en el centro de la vida urbana y social, apostando por inclusión, accesibilidad y participación ciudadana.

Antes de su intervención en el Parlamento Europeo, el edil popular se reunió en el Ayuntamiento de Bruselas con el alcalde Philippe Close, quien expresó su apoyo a la candidatura y propuso desarrollar actividades conjuntas entre ambos consistorios si Palma logra la nominación. A la audiencia también asistieron la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; la eurodiputada Rosa Estaràs; y Javier Bonet, primer teniente de alcalde y regidor de Cultura.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, participó en el acto mediante un mensaje en vídeo, subrayando la proyección mediterránea de Palma y su papel estratégico en Europa. Prohens clausuró la presentación destacando que la candidatura es también «una oportunidad para que los ciudadanos de Baleares recuperen espacios y patrimonio».

Prohens agradeció públicamente el respaldo de Close y señaló que Palma 2031 es una oportunidad para situar la cultura como seña de identidad de las Baleares, generar consenso social y transformar el turismo hacia un modelo más sostenible, orientado al bienestar de los ciudadanos y con proyección para toda Europa.

Cultura como motor de transformación

La candidatura defiende un modelo participativo en el que cualquier persona, colectivo o entidad puede aportar ideas y proyectos culturales. A diferencia de otras ciudades, Palma ha optado por dos mesas profesionales independientes -una artística y otra científica- encargadas de desarrollar el programa de manera autónoma, asegurando que todas las sensibilidades estén representadas.

Tres miembros de estas mesas expusieron su visión. Antoni Barceló, arquitecto y cofundador de Barceló Balanzó Arquitectes, destacó la capacidad transformadora de la cultura sobre el espacio urbano y presentó la reforma de la plaza Mayor; Mar Matas, de Apropa Cultura Balears, puso el acento en la inclusión y la integración social; y Anna Traveset, investigadora del CSIC, insistió en la necesidad de espacios verdes y refugios climáticos, vinculando sostenibilidad ambiental y humana.

Los eurodiputados Rosa Estaràs y Antonio López-Istúriz reforzaron la idea de que la cultura es motor de identidad, convivencia e innovación, con impacto directo en el turismo y en el sector cultural español.

La competencia española

Palma competirá con otras ciudades españolas como Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, León, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Oviedo, Toledo y Vitoria. Las candidaturas deberán presentarse antes de finales de 2025, y serán evaluadas por un comité de expertos de la Unión Europea. El Ministerio de Cultura será el encargado de filtrar las propuestas españolas antes de 2027, cuando se anunciará la ciudad ganadora.