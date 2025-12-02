Numancia - Mallorca: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de la Copa del Rey hoy

Con el inicio de diciembre regresa la Copa del Rey, que vive esta semana su segunda eliminatoria, ya sin equipos de categorías regionales y tampoco aún sin los cuatro conjuntos que en enero jugarán la Supercopa de España en Arabia Saudí. No ... será la única ronda en este mes, al estar programados los dieciseisavos de final para los días 16, 17 y 18.

Todos los equipos de Primera División, 15 tras la eliminación del Real Oviedo en la eliminatoria inaugural, actúan en condición de visitante, ya que la normativa de la competición estipula que los equipos de superior categoría se miden a un conjunto de inferior en el campo de este último.

Es lo que le sucede al Mallorca de Jagoba Arrasate, que visita una de sus antiguas casas, Los Pajaritos. El técnico vizcaíno dirigió al Numancia durante tres temporadas (de 2015 y 2018), llegando a rozar el ascenso a la élite. Ahora, sin embargo, el cuadro soriano milita en Segunda Federación, el cuarto peldaño de nuestro fútbol, y con varios intentos fallidos de abandonar ese pozo en los últimos años.

El Numancia, de hecho, ya ha cambiado de entrenador a lo largo de esta campaña, con el nombramiento de Ángel Rodríguez en octubre en detrimento de Abel Segovia. Desde entonces, sus resultados han mejorado y apeó de la Copa, incluso, al Arenas de Getxo, un rival de superior división. Un test de mayor exigencia para los bermellones que el modesto Atlètic Sant Just en la primera ronda.

A qué hora es el Numancia - Mallorca de Copa del Rey hoy

El partido de la segunda eliminatoria de Copa del Rey entre el Numancia y el Mallorca se disputa hoy martes 2 de diciembre a las 19:00 horas en el Nuevo Estadio de Los Pajaritos, en Soria.

Lista para viajar a Soria 🛫 pic.twitter.com/gtnfMFgfKL — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) December 1, 2025

Como es habitual en la Copa, en caso de empate al final de los 90 minutos, se disputará una prórroga con dos partes de 15 minutos. Si ahí también persiste la igualdad, la eliminatoria se decidirá desde el punto de penalti.

Dónde seguir online el CD Numancia - RCD Mallorca de Copa del Rey hoy

El partido entre el CD Numancia y el RCD Mallorca cuenta con transmisión televisiva en España a través de las plataformas Movistar Plus+ y Orange TV.

Concretamente, se ve en el canal M+ LALIGA 3, presente en el dial 167 de Movistar Plus+ y 123 de Orange TV. Cabe señalar que este partido no ha sido uno de los dos seleccionados por RTVE, que obtuvo los derechos de la Copa del Rey hasta 2027 y que, posteriormente, alcanzó un acuerdo con Movistar Plus+ y TV3 para compartir los mismos.

Minutos después de la conclusión, la RFEF subirá en sus canales oficiales (X, YouTube...) un resumen con las jugadas más destacadas.