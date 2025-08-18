Muere un hombre tras sufrir un accidente con un patinete en Mallorca

Agentes de la Policía Local y servicios Sanitarios de Alcudia en el lugar de los hechos

Un hombre ha muerto en Alcúdia (Mallorca) tras sufrir un accidente con un patinete, según ha informado a través de redes sociales la Policía Local del municipio.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 21.00 horas de este domingo, momento en que se ha producido un accidente muy grave en el vial de servicios de la carretera de Artà, cerca de la rotonda de Magic.

El hombre sufrió una caída con un patinete y, a consecuencia del golpe, registró una parada cardiorespiratoria. A pesar de los esfuerzos de agentes de la Policía Local y de los servicios sanitarios, que han practicado maniobras de reanimación, no se ha podido recuperar.

La Policía Local está instruyendo el atestado policial correspondiente para aclarar las circunstancias del trágico accidente.