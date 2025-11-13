Interceptada una patera al este de Cabrera con 29 personas a bordo

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 29 personas que viajaban a bordo de una embarcación localizada a 19 millas al este de Cabrera.

El avistamiento se ha producido alrededor de las 11.40 horas de este jueves.

Hasta allí se han ... dirigido los servicios de rescate. Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado, todos los inmigrantes son de origen magrebí.

Noticia Relacionada Llegan por sus propios medios 250 inmigrantes a El Hierro, entre ellos 32 menores Laura Bautista La embarcación ha entrado sobre las 1.35 horas por la bocana de La Restinga Con estas 29 personas, el total de inmigrantes llegados a las costas baleares desde este martes asciende a 359.

