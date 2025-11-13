Interceptada una patera al este de Cabrera con 29 personas a bordo

Suscribete a
Imagen de archivo de una patera en las cercanías de Baleares.
Imagen de archivo de una patera en las cercanías de Baleares.

ABC / EP

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 29 personas que viajaban a bordo de una embarcación localizada a 19 millas al este de Cabrera.

El avistamiento se ha producido alrededor de las 11.40 horas de este jueves.

Hasta allí se han ... dirigido los servicios de rescate. Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado, todos los inmigrantes son de origen magrebí.

