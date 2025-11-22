Encendido de luces de Navidad en Palma hoy: horario, calles iluminadas, dónde están los árboles y los belenes

Palma está ya lista para el encendido de luces de Navidad. La capital mallorquina dará este sábado el pistoletazo de salida a la temporada festiva con una reforzada iluminación navideña en casi todos los barrios, además de trasladar el acto principal a ... la plaza de España para garantizar más espacio y mejor visibilidad.

Durante las últimas semanas, operarios municipales y de la empresa adjudicataria han trabajado en el montaje de más de 3.300 módulos de luz, arcos, figuras, banderolas y estructuras decorativas que cubrirán alrededor de 200 calles. El objetivo de este año ha sido extender la estética navideña a zonas como Gaspar Bennàzar, Jacinto Verdaguer, Son Sardina o Pere Garau, donde este año se estrenan guirnaldas, árboles iluminados y nuevos puntos de luz.

El acto central del encendido también cambia de formato y dimensión. Palma estrenará 'El ball de les dues estrelles', un espectáculo visual y musical de 35 minutos que combina acrobacias, proyecciones, efectos de nieve y un diamante luminoso en el centro de la plaza. La función culminará con la cuenta atrás y el encendido simultáneo de todas las luces de la ciudad.

Día, hora y lugar del encendido

El encendido oficial tendrá lugar este sábado 22 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, en la plaza España. Es la primera vez que el Ayuntamiento traslada el evento a este espacio, que ha sido recientemente remodelado y ofrece una capacidad estimada de hasta 18.000 personas.

El espectáculo se desarrollará frente a la estatua de Jaime I, donde se ha instalado una plataforma con iluminación especial y una pantalla gigante que acompañará la narrativa del show. Tras la cuenta atrás, el alumbrado navideño quedará completamente encendido y se mantendrá activo durante toda la campaña, hasta finales de enero.

Fechas y horas clave Encendido municipal: sábado 22 de noviembre, 19.00 h — plaza España

Encendido comercial (El Corte Inglés): sábado 22 de noviembre, 18.30 h — Avenidas y Jaime III.

Apertura del Belén de Cort: viernes 21 de noviembre — vestíbulo del Ayuntamiento.

Mercadillos navideños: desde mediados de noviembre en Plaza Mayor, Parc de Ses Estacions, Las Ramblas y Vía Roma.

Luces encendidas hasta: finales de enero (Sant Sebastià).

Dónde están los grandes árboles de Navidad y otros puntos destacados

Palma contará nuevamente con varios árboles gigantes repartidos por la ciudad. El más emblemático será el árbol de 20 metros del Parc de Ses Estacions, junto al mercadillo. En el centro histórico se suman dos árboles de 10 metros: uno en Avenida Antoni Maura y otro en la plaza Raimundo Clar, ambos acompañados de nuevas estructuras decorativas.

Otros elementos muy fotografiados serán la gran bola luminosa transitable en el Paseo Sagrera, la carpa de luz de la plaza de Sant Cosme y los clásicos túneles y bóvedas iluminadas del Borne. A todo ello se añaden las novedades en barrios periféricos.