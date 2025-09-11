Detenido un funcionario de Alcúdia (Mallorca) por empadronar a más de 400 ciudadanos extranjeros

La Guardia Civil ha detenido a un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por supuestamente empadronar de forma fraudulenta a más de 400 personas extranjeras que se encontraban en situación irregular.

La detención se produjo este miércoles por la mañana y este jueves ha pasado a disposición de un juzgado de Inca, ha informado el Instituto Armado

Al detenido se le imputan varios delitos, entre ellos falsedad documental. La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos.

Según ha explicado la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, en total se han contabilizado 438 empadronamientos fraudulentos, aunque por el momento tan solo se han podido comprobar de forma fehaciente 430. Todas estas personas eran migrantes que se encontraban en situación administrativa irregular.

Estaban empadronados en domicilios que no existían, en solares en los que no había construcción alguna o en viviendas que no estaban siquiera acabadas, ha señalado Linares en una rueda de prensa ofrecida la tarde de este jueves.

Este mismo viernes, ha indicado, el Ayuntamiento de Alcúdia tiene la intención de comenzar a dar de baja del padrón a todas estas personas.

«Se les tiene que dar de baja a todos porque no se puede comprobar que vivan aquí, en las casas en las que están empadronados no vive nadie o no hay casa. A partir de ahí, como administración local, no podemos hacer nada», ha apuntado la alcaldesa.

Desde noviembre de 2023

El funcionario detenido, ha detallado Linares, es natural de Alcúdia y empezó a trabajar en el Ayuntamiento como interino en mayo de 2023. Estuvo tres meses desempeñando sus labores en el departamento de Estadística y luego pasó a Contratación.

Fue a partir de noviembre de 2023 cuando supuestamente empezó a empadronar de forma fraudulenta a personas extranjeras. Ya tenía experiencia, pues se había dedicado a ello --aunque dentro de la legalidad-- en otro ayuntamiento, ha incidido la alcaldesa.

No obstante, no tuvieron sospecha alguna hasta hace aproximadamente dos meses, cuando una persona vino a buscar un duplicado de un empadronamiento y no lo encontraron en los registros.

Sí que estaba registrado en el sistema que emplea el Instituto Nacional de Estadística (INE), pero no en el que usa el Ayuntamiento, en el que consta información y documentación más detallada, ha explicado la primera edil.

Aunque en un principio pensaron que el empadronamiento fraudulento podría haberlo realizado alguien ajeno al Consistorio, poco después comprobaron que era obra de un funcionario que accedía al edificio en el que está ubicado el departamento de Estadística por las tardes, cuando las oficinas están cerradas.

La intercvención de la Guardia Civil

Una vez identificado el sospechoso y ante la posibilidad de que hubiera más casos similares, pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que inició la correspondiente investigación.

El lunes los agentes de la Policía Judicial se llevaron el ordenador del sospechoso y entrevistaron a posibles testigos y el miércoles procedieron a la detención del funcionario.

De forma paralela, el Ayuntamiento le abrió un expediente disciplinario y tomó declaración al implicado y a las personas que podrían tener información acerca de los hechos. Ahora, ha indicado Linares, están a la espera de que el instructor del expediente lo resuelva.

«No es del agrado de nadie ver que un funcionario puede engañar a la administración de esta manera y empleando firmas ajenas, porque para un empadronamiento tiene que firmar el secretario municipal y la alcaldesa», ha lamentado.

Una vez el caso se judicialice, ha adelantado, el Ayuntamiento de Alcúdia se personará como acusación.