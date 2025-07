Baleares nombra a un policía para dirigir inmigración en plena crisis con el Gobierno central por la ruta de pateras desde Argelia

Pavon y Prohens en un acto reciente del SUP.

El Gobierno de Baleares ha nombrado a Manuel Pavón, subinspector del Cuerpo Nacional de Policía, como nuevo director general de Inmigración y Cooperación para el Desarrollo. Pavón, ex portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en las Islas y con amplia experiencia en extranjería y seguridad ciudadana, sustituye a Catalina Albertí al frente de la gestión autonómica en inmigración.

El Ejecutivo regional, presidido por Marga Prohens (PP), defiende que su nombramiento responde a su «valía profesional» y a su conocimiento directo del fenómeno migratorio. «Es la persona más indicada para esta responsabilidad», afirmó el portavoz del Gobierno balear, Antoni Costa, quien negó que el cambio esté condicionado por Vox o suponga un giro en la política migratoria.

Este relevo llega en un contexto de crisis migratoria, marcado por la constante llegada de pateras desde Argelia y en medio de un choque institucional con el Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue sin reconocer oficialmente una ruta que tanto las autoridades baleares como los cuerpos de seguridad consideran ya consolidada.

Negativa a acoger menores de otras regiones

Además, coincide con la creciente tensión con el Ejecutivo central por el reparto de menores inmigrantes no acompañados. Baleares rechaza asumir más alegando «falta de capacidad» y exige al Gobierno el despliegue urgente de más recursos, así como una mayor coordinación y control en las costas, incluyendo la activación de Frontex para reforzar la vigilancia marítima.

La presión migratoria en las islas no cesa. En 2024 las llegadas aumentaron un 150% y en lo que va de 2025 ya se han interceptado más de 2.800 personas. A pesar de ello, el Ejecutivo central no ha reconocido oficialmente esta ruta migratoria, lo que dificulta la activación de planes específicos y recursos adicionales. La única muestra de respuesta política fue la visita la semana pasada de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, a Ibiza, quien admitió que la situación «se incrementa exponencialmente» pero evitó hablar de una ruta consolidada y no anunció refuerzos ni nuevos protocolos.

Frente a la pasividad del Estado, el Gobierno de Prohens insiste en que sus competencias son limitadas, pero busca reforzar su capacidad de gestión con un perfil operativo como el de Pavón. Diplomado en Educación Social, con estudios en Derecho y experiencia en prevención de riesgos laborales, el nuevo director general representa, según el Ejecutivo autonómico, un enfoque pragmático. «No se pretende dar ningún mensaje más allá de que se ha nombrado al mejor», subrayó el vicepresidente balear.

El nombramiento de Pavón forma parte de una remodelación más amplia del Ejecutivo autonómico, que también incluye los ascensos de Mari Luz Romero, Joana Maria Cabrer y Margalida Darder en otras direcciones generales, con los que Prohens afronta la segunda mitad de la legislatura.