Atlético Baleares - Nàstic: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

Arranca una edición más de la Copa del Rey con la emoción en numerosos campos de la geografía española, desde grandes escenarios a otros más coquetos y pertenecientes a los equipos más modestos que sueñan con llegar lo más lejos posible.

En el Estadio ... Balear, con capacidad para poco más de 4.000 espectadores, se dan cita este jueves Atlético Baleares y Nàstic de Tarragona con un billete a la segunda eliminatoria de la Copa en juego. Quien lo consiga cuenta con opciones de enfrentarse a un Primera División, más aún si es el cuadro balear por competir en Segunda Federación.

El Atlético Baleares vuelve a la Copa tras dos años de ausencia, mientras que el Nàstic es ya un habitual de las últimas ediciones. En la historia reciente del torneo cabe señalar la goleada que los blanquiazules endosaron al Getafe (5-0) en la temporada 2021-22, una edición en la que se plantaron en los octavos tras apear también al Celta. Solo pudo con ellos el Valencia. 🤍𝐃𝐄𝐌𝐀̀💙 🏆



Tots a l’Estadi ! 🏟️



🎟️ Entrades aqui: https://t.co/SuznyFhj7B#GlòriaATB #CopadelRey pic.twitter.com/KV7FfH1bjZ — Atlético Baleares (@atleticbalears) October 29, 2025 A qué hora es el Atlético Baleares - Nàstic de Tarragona de Copa del Rey hoy El partido de la primera eliminatoria de Copa del Rey entre el Atlético Baleares y el Nàstic de Tarragona se disputa hoy jueves 30 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Balear, en Palma de Mallorca. Dónde ver por televisión el Atlético Baleares - Nàstic de Tarragona de Copa del Rey hoy El encuentro que enfrenta a Atlético Baleares y Nàstic de Tarragona cuenta con transmisión televisiva en España a través de Esport 3, el canal temático deportivo de TV3, la televisión autonómica catalana. Los derechos de la Copa del Rey los posee RTVE, que ha alcanzado un acuerdo con Movistar Plus+ para que esta plataforma emita el grueso de los encuentros de cada eliminatoria. Sin embargo, ninguna cadena se ha decantado por este partido, pero sí la cadena autonómica de Cataluña, que también emitirá un partido por ronda tras llegar a un acuerdo con RTVE. 🎉 La Copa del Rei torna a TV3 i 3Cat: set nits per tornar a vibrar amb el futbol https://t.co/1agdOPh96Z — Esport3 (@esport3) October 24, 2025 Asimismo, minutos después de la conclusión, la RFEF subirá en sus canales oficiales (X, YouTube...) un vídeo con las jugadas más destacadas.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión