Sin agua potable en la comisaría de la Policía Nacional en Manacor: «Es impropio de un Estado moderno»

El sindicato CSIF denuncia que los agentes deben comprar agua embotellada mientras los detenidos sí la reciben de la Administración

Comisaría de Policía Nacional de Manacor
Comisaría de Policía Nacional de Manacor Abc

Andrés Lasaga

Palma de Mallorca

La Comisaría de Policía Nacional de Manacor nunca ha tenido agua potable, una situación que el sindicato CSIF califica de «inadmisible, impropia de un Estado moderno y especialmente grave tratándose de un servicio público esencial en materia de seguridad ciudadana». Lo que comenzó como ... una avería puntual ha derivado en una carencia crónica que afecta tanto a los agentes destinados en la Comisaría como a los ciudadanos que acuden a sus dependencias. Ni trabajadores ni usuarios pueden beber agua del grifo, después de que la Empresa de Servicios de Manacor certificara la 'No aptitud' para el consumo del agua suministrada en estas instalaciones.

