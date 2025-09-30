La Aemet eleva a nivel rojo el aviso por lluvias en Ibiza y Formentera, que han suspendido las clases

Las fuertes lluvias que desde la madrugada se han ido desplazando por el este hacia las Islas Baleares está azotando sobre todo a Ibiza y Formentera, donde la Aemet ha elevado en su última actualización el nivel de aviso a rojo. Las calles están anegadas y una de las carreteras ha tenido que ser cerrada al tráfico por acumulación de agua. Tras la actualización de la Aemet, la Consejeria de Educación ha suspendido las clases previstas para este martes por la tarde en los centros educativos.

A primera hora de la mañana, con las clases aún activas, la Policía Local de Sant Antoni (Ibiza) ha desalojado de manera preventiva el colegio Santísima Trinidad, afectado por inundaciones en las plantas bajas y desperfectos por filtraciones que han afectado a la instalación eléctrica.

Según ha informado el Ayuntamiento, los técnicos de Urbanismo están evaluando el estado de los desperfectos, registrados en la zona de la capilla que ha quedado precintada.

En la actuación han intervenido efectivos de Protección Civil y Bomberos de Ibiza, aunque la seguridad de los escolares y del personal docente ha estado garantizada en todo momento. El centro estará cerrado hasta que se verifique la seguridad de las instalaciones, ha indicado el Ayuntamiento.

Si bien las intensas lluvias han dado una tregua a la Comunidad Valenciana, las fuertes precipitaciones que están descargando en Baleares y sobre todo en Ibiza y Formentera, han obligado este martes a elevar el aviso a nivel rojo hasta las 15.00 horas. Hasta 74 litros por metro cuadrado se han acumulado en el aeropuerto de la isla en las últimas 12 horas, según ha informado Aemet Baleares en sus redes sociales.

30/09 12:00 Avisos activos hoy en Illes Balears por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: rojo.

Carretera E-10 cortada

La carretera E-10 está cerrada al tráfico por inundaciones y desde el Ayuntamiento de Ibiza se recomienda evitar desplazamientos. También se han acumulado 66 l/m2 en Sant Antoni; 54 en Ibiza; 23 l/m2 en el municipio de Sant Joan y 9 en la zona de Es Ca Marí, en Formentera.

Emergencias 112 ha elevado la alerta a roja (IG-1 del Plan Meteobal) por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera, mientras que en Mallorca se mantiene la alerta amarilla (IG-0) y en Menorca se ha desactivado la alerta.