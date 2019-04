Un total de 3.191 personas han votado por la república en las consultas simbólicas realizadas en Mallorca

Los colectivos cívicos y sociales de Baleares que habían convocado para este fin de semana consultas populares simbólicas para que los posibles votantes dijeran si prefieren una monarquía o una república en España, han dado a conocer este domingo los resultados de dichos referéndums. En total, se han posicionado en favor de una república algo más del 94 por cien de las personas que han acudido a votar. En cualquier caso, sólo ha participado en estas consultas el 0,4 por cien de la población balear con derecho a voto.

Del total de 67 municipios que hay en la Comunidad, finalmente se han celebrado la citadas consultas en sólo 12 poblaciones de Mallorca. En concreto, en Alaró, Artà, Esporles, Llubí, Palma, Pollença, Porreres, Santa Margalida, Sencelles, Sóller, Sineu y Valldemossa. En esta última localidad el referéndum se había celebrado ya el pasado fin de semana. Para poder votar, había que ser residente y mayor de 16 años. En total, han votado 3.368 personas, de las cuales 3.191 se han decantado por la república, es decir, el 94,7 por cien. En favor de la monarquía ha habido 152 sufragios. Ha habido además, 18 votos en blanco y siete votos nulos. La población total en Baleares se sitúa en estos momentos en torno a los 1,2 millones de personas. De ellas, tienen derecho a votar en la actualidad unas 824.600 personas mayores de 18 años. Por lo tanto, como se ha indicado ya, ha participado en estas consultas el 0,4 por cien de la población balear con derecho a voto.

Tras conocerse los resultados, los organizadores de las consultas han hecho una valoración «muy positiva» de las mismas. A través de un comunicado, han señalado que la participación había sido «muy destacable», teniendo en cuenta que los referéndums se habían organizado «desde la sociedad civil por personas voluntarias». También han destacado que las votaciones se han llevado a cabo «sin ningún tipo de incidente» y han recalcado que han tenido una repercusión mediática «muy notable». En ese sentido, cabe señalar que el diario norteamericano «The New York Times» publicó ayer un reportaje sobre este asunto. Cabe recordar que ha sido la primera vez en que se ha celebrado una consulta de estas características en los municipios de Baleares.

El extraño interés de «The New York Times» por las consultas republicanas

El diario norteamericano «The New York Times» publicó ayer un reportaje sobre las consultas simbólicas entre monarquía o república celebradas estos días en Baleares, más en concreto en Mallorca. El título del reportaje, firmado por su corresponsal en España y Portugal, Raphael Minder, es « Majorca Has Strong Links to Spain’s Monarchy. So Why Vote on Abolishing It?» («Mallorca tiene fuertes vínculos con la monarquía de España. Entonces, ¿por qué votar para abolirla?». Minder es autor, entre otras publicaciones, del libro «The struggle for Catalonia» («La lucha por Cataluña»).

El reportaje del «New York Times» sobre las consultas convocadas en Baleares fue realizado la pasada semana en Valldemossa, que fue el primer municipio en el que se celebró el referéndum simbólico para elegir entre monarquía y república. En dicho reportaje se recuerda que la Familia Real pasa sus vacaciones estivales en el Palacio de Marivent desde hace décadas y también que Don Juan Carlos posee el título de «alcalde honorario» de Valldemossa. En esta localidad, que cuenta con unos 2.000 habitantes, votaron hace siete días un total de 123 personas. De ellas, 97 se decantaron por la república y 25 por la monarquía.

Minder explica además a los lectores norteamericanos que «España está luchando contra un desafío secesionista en la región noreste de Cataluña». Asimismo, hace un breve repaso de la historia de España desde 1975 hasta la actualidad, haciendo referencia, por ejemplo, a la abdicación de Don Juan Carlos y al nuevo periodo iniciado con Felipe VI. En ese contexto, cita el juicio del caso Nóos, que supuso el ingreso en prisión de Iñaki Urgandarin, marido de Doña Cristina. En el reportaje hay testimonios tanto de personas partidarias de la república como de la monarquía.