El SUP denuncia el «abusivo» plus por residencia de 22.000 euros que cobran algunos altos cargos de Baleares El Sindicato Unificado de Policía ha iniciado una campaña de recogida de firmas para criticar que algunos asesores no estarían justificando los gastos que tienen

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado este viernes que ha iniciado una campaña de recogida de firmas, a través de «Change.org», para denunciar el «abusivo» plus por residencia que cobran algunos altos cargos de Baleares, de 22.000 euros anuales, «al parecer sin tener que justificarlos» . Cabe recordar que perciben dicho plus los altos cargos y asesores de la Comunidad que no están empadronados en Mallorca, con la finalidad de que puedan cubrir los gastos de alquiler de una vivienda.

Desde los años ochenta, las sedes del Parlamento balear, del Ejecutivo autonómico y de las consejerías se encuentran ubicadas en Palma. El citado plus fue puesto en marcha dos décadas después, en el año 2000. Inicialmente, sólo tenían derecho a esa compensación económica los políticos y asesores que habitualmente residieran en Menorca, Ibiza o Formentera que, tras haber sido nombrados para un nuevo cargo, debieran realizar su labor en Mallorca. Más recientemente, en 2011, se aprobó que pudieran recibir también el plus políticos o asesores procedentes de la Península o de Canarias que hubieran sido igualmente designados como altos cargos en Mallorca.

En la presente legislatura gobierna en Baleares la socialista Francina Armengol , que preside un Ejecutivo conformado por miembros del PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca. En la actualidad, un consejero autonómico cobra en torno a unos 60.000 euros anuales brutos. Por lo que respecta al plus por residencia de 22.000 euros anuales, supone una ayuda media de unos 1.800 euros al mes para un alto cargo no empadronado en Mallorca que necesite alquilar una vivienda. En el presente mandato, un total de 15 altos cargos del Govern están cobrando ese plus. De los 15 que ahora lo cobran, siete de ellos son de Unidas Podemos, de los cuales seis proceden de la Península.

Controversia política

En ese contexto, el SUP ha señalado este viernes, a través de un comunicado, que «policías, guardias civiles, militares, médicos, funcionarios de prisiones, etc., cobramos escasos 70 euros al mes. Los políticos, 1.850 euros al mes . ¿Les parece justo?». En la nota, el citado sindicato policial ha recordado que ya denunció este plus ante el Portal de la Transparencia del Gobierno central el pasado 20 de diciembre. La polémica a la que ahora hace referencia el SUP surgió a nivel mediático y político hace varias semanas, tanto en relación a si algún asesor de Unidas Podemos estaría cobrando hoy dicho plus de manera supuestamente irregular —algo que desmintió Podemos— como con respecto a quién debería tener derecho a cobrar ese plus y acerca de si debería rebajarse o no el montante total a percibir.

A principios de diciembre aparecieron varias discrepancias públicas entre Unidas Podemos y MÉS per Mallorca acerca de si sería necesario revisar en mayor o menor medida el sentido de ese plus y también sobre quién debería cobrarlo, si sólo los altos cargos procedentes de Menorca, de Ibiza o de Formentera, o también —como hasta ahora— los originarios del resto de España. En un primer momento, la formación morada era partidaria de mantener el plus de 22.000 euros sin cambios . Así lo declaró el vicepresidente del Govern y dirigente de Unidas Podemos Baleares, Juan Pedro Yllanes. Esa posición fue criticada tanto por MÉS per Mallorca como por exdirigentes isleños de Podemos.

Tras esas censuras, el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos acordó, por sorpresa, que propondría reducir de 22.000 a 12.000 euros anuales el plus por residenci a. Con posterioridad, se pronunció también en el marco de esta controversia la secretaria general de Podemos en Baleares y actual consejera de Medio Ambiente del Govern, Mae de la Concha, que tiene su residencia fijada en Menorca. En declaraciones a la Cadena Ser, De la Concha afirmó: «Si tuviera que prescindir del plus, no podría seguir en mi cargo, porque esto es para costearnos la vivienda en Mallorca mientras ejercemos aquí nuestras funciones». Esa frase literal fue interpretada por algunos medios en el sentido de que De la Concha habría dicho o habría querido decir que sin el plus no podía llegar a fin de mes, interpretación mediática que fue cuestionada por Podemos.

Debate presupuestario

Todas esas cuestiones fueron puestas sobre la mesa en el pleno celebrado el pasado 17 de diciembre en el Parlamento regional para debatir y votar las diferentes enmiendas a los Presupuestos de 2020. Así, fueron presentadas tres enmiendas a las cuentas del próximo año centradas directa o indirectamente en el citado plus por residencia. El resultado de la votación de dichas enmiendas sirvió para confirmar que ese plus seguirá vigente con las mismas condiciones e idéntica cantidad compensatoria un año más . Así quedó recogido finalmente en los Presupuestos de la Comunidad, aprobados el pasado 19 de diciembre.

Cabe recordar que MÉS per Menorca había presentado en el pleno del 17 de diciembre una enmienda en la que defendía que el citado plus sólo fuera cobrado a partir de 2020 por los altos cargos residentes en Menorca, Ibiza o Formentera, excluyendo a los que procedieran del resto de España. La citada enmienda fue finalmente rechazada, ya que votaron en contra de la misma 27 diputados sobre el total de 59 escaños con que cuenta la Cámara. Así, votaron «no» los 19 diputados del PSOE, cinco diputados de Unidas Podemos y los tres de Vox. En cambio, votaron a favor de dicha enmienda los representantes de MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Gent per Formentera, Proposta per les Illes y Ciudadanos, que sumaron 14 votos en total. Por su parte, los 16 diputados del PP y uno de Izquierda Unida que forma parte de Unidas Podemos se abstuvieron.

Tanto Ciudadanos como Unidas Podemos habían presentado sendas enmiendas transaccionales a la de MÉS per Menorca, que no fueron aceptadas por este partido ecosoberanista. La formación naranja y la formación morada proponían que la compensación por residencia pasase de los 22.000 euros actuales a 12.000 euros en total, si bien Cs defendía que el plus volviera a ser cobrado sólo por parte de los altos cargos isleños, mientas que UP quería que lo siguieran percibiendo los altos cargos foráneos procedentes de fuera de Baleares. En cualquier caso, Podemos anunció que a pesar de que su enmienda transaccional fue rechazada, había decidido que de los 22.000 euros que conforman hoy el plus, sus altos cargos destinarían a partir de ahora 10.000 euros a distintas ONG's, por lo que técnicamente percibirían en realidad 12.000 euros en total.

