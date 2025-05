El Constitucional admite a trámite el recurso de Baleares contra los presupuestos de Sánchez

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlament balear contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por no atender a la insularidad e incumplir el Régimen Especial Balear (REB). Así lo han anunciado este miércoles los portavoces de El PI, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca en el Parlament, Lina Pons, Miquel Ensenyat, y Josep Castells, respectivamente.

La Cámara balear presentó el pasado mes de abril el recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos de Sánchez por no haber puesto a Baleares en la media de inversión del Gobierno, como establece el Régimen Especial Balear (REB).

El recurso fue impulsado po r El Pi y Més y Més per Menorca –socios de gobierno de la presidenta Francina Armengol- con el apoyo de PP y Ciudadanos. Pese a las dudas jurídicas iniciales, la admisión a trámite supone una nueva victoria para la alianza atípica de los 30 diputados autonómicos que impulsaron el recurso contra el presidente del Gobierno.

«Decisión histórica»

Se trata de una decisión «histórica» y un primer paso para reconocer que las Islas están siendo maltratadas económicamente y que la Constitución española no reconoce realmente la protección que merece el hecho insular, según han explicado los recurrentes.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la portavoz de El PI, Lina Pons, ha resaltado que la decisión del TC es una «buena noticia» para Baleares porque el hecho insular «debe compensarse» y se abre una etapa para resolver los agravios hacia las Islas.

Pons ha hecho hincapié en que la respuesta del TC muestra que se equivocaron quien llamó «demagogos» a los impulsores del recurso y a quienes auguraron que era una decisión equivocada.

Por parte de MÉS per Mallorca, su portavoz, Miquel Ensenyat, ha destacado que el Régimen Especial llegó tras «muchos años de trabajo» de la sociedad balear pero que «quedó en nada» y no había noticias en relación con las cuestiones para corregir los déficits de financiación arrastrados, que han ido históricamente en perjuicio de los ciudadanos de las Islas.

Ensenyat ha resaltado que en el momento actual de la aplicación práctica del REB y del reconocimiento de los perjuicios de la insularidad «depende la supervivencia de Baleares» . El portavoz independentista ha augurado que en los próximos presupuestos generales, las Islas serán tenidas en cuenta.

Por su parte, el portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha asegurado que se trata de «un gran día» porque supone «poder tener una respuesta». Para Castells, que ha recordado que el TC inadmite una gran cantidad de los recursos que le llegan, «dirá por primera vez e la historia si la Constitución sirve para algo cuando dice que el hecho insular debe protegerse» para lo cual, ha añadido, «el REB no ha servido».

Para Castells , recordando las acusaciones de los grupos parlamentarios que no apoyaron el recurso, «una pedrada al aire no ha sido, porque habrá una respuesta del TC ante una reivindicación justa».

El Régimen Especial Balear surge del acuerdo entre el Gobierno autonómico y el central para que éste aumente las inversiones con el objetivo de compensar el efecto que la insularidad tiene en la economía. Esto se traduce, por ejemplo, en el descuento de residente en los billetes de avión, los pasajes de barco o el transporte de mercancías, o en la financiación de infraestructuras que aseguren recursos hídricos o energéticos. ¡

Renovación en 2015

El anterior gobierno insular del PP acordó una renovación en 2015 que, por primera vez, incluía aspectos fiscales, pero Armengol lo rechazó al llegar al Ejecutivo. Años después, en 2019, Sánchez y la presidenta balear acordaron un nuevo REB que no entró en los Presupuestos Generales del Estado de 2020 –una nueva prórroga de los del ministro Montoro- y también se han quedado fuera de los de 2021, los primeros propios del Ejecutivo de Sánchez.

Aunque se trata solo de un primer paso y que supone que el TC va a nombrar un ponente para el estudio de la cuestión, los tres portavoces han coincidido en que se da la razón a la mayoría parlamentaria que dio luz verde a la presentación del recurso ante el incumplimiento del REB y la necesidad de reconocer el hecho insular.

También ha celebrado la decisión del TC el portavoz adjunto del PP en el Parlament, Antoni Costa, cuyo grupo también se sumó a la iniciativa. Costa ha resaltado que el PP «siempre estará en la defensa de los intereses de los ciudadanos de las Islas».

El portavoz popular ha asegurado que ante el «hecho constatado» de que el REB no estaba sirviendo para nada «había que dar un golpe sobre la mesa». Costa ha confiado en que este nuevo escenario «haga pensar a Pedro Sánchez y haga presente el factor de insularidad y el desarrollo de la parte fiscal del REB».

Por su parte, los portavoces de PSIB y Vox, Pilar Costa y Jorge Campos , respectivamente, han rebajado las expectativas de los portavoces favorables al recurso.

La portavoz del Grupo Socialista, Pilar Costa, ha insistido en que únicamente se trata de una admisión a trámite que, de momento, no ha dado lugar a ninguna sentencia y resolución y ha pedido al PP que, puestos a defender los intereses de Baleares, lo hagan votando a favor de los fondos europeos.

En la misma línea, Campos se ha mostrado partidario de esperar a que el TC resuelva la cuestión y ha recordado que su grupo mismo también está a la espera de que el TC resuelva su recurso sobre las visitas de los miembros de su grupo a los centros educativos.