Zafarrancho solidario de un colegio que se va a la guerra

Un camión descarga cajas y cajas frente a la puerta del colegio Juan de la Cierva de Palma. «Ayuda humanitaria», reza un cartel con la bandera de Ucrania. Dentro, en el edificio, un puñado de alumnos organiza lotes con potitos, pañales, ... alcohol de 90 grados, gasas o toallitas , mientras conversan con Cándida, una vecina que acaba de llegar de la farmacia cargada con una bolsa de medicamentos. «Traigo paracetamol de un gramo. Esto ya no lo venden sin receta », sostiene orgullosa con la bolsa en alto.

El trasiego es constante en este centro concertado de Palma donde preparan un convoy de ayuda humanitaria para Ucrania. «Estamos al 70 por ciento de la capacidad de carga», celebra el director del colegio, Marcelino Pradas, a una semana de partir. El próximo 13 de abril la escuela cierra por vacaciones pero él y una comitiva se ponen al volante de dos furgonetas para llegar a un lugar «impronunciable» de la frontera entre Polonia y Ucrania para llevar a cabo su propia expedición humanitaria. Sin pensárselo mucho, este colegio palmesano se ha convertido en el primer centro educativo de España que viaja ‘in situ’ al país en guerra para llevar productos de primera necesidad, medicinas y dinero.

Desde el colegio afirman que están al 70% de capacidad de carga ROBERTO VERA

«Muchísimos colegios han recogido material y han colaborado con asociaciones para llevar ayuda a Ucrania pero somos los primeros en organizarlo desde el centro , desde cero», recalca el director, que espera volver con refugiados en otra furgoneta de regreso a Mallorca el 21 de abril. Entre medias, les espera un viaje de ida en barco a Barcelona, 1.500 kilómetros por carretera –pasando por Francia, Alemania y República Checa– y otros tantos de vuelta. «La paliza merece la pena para dar ejemplo a nuestros alumnos y llenar nuestros patios de humanidad», dice el director, artífice de todo este «tinglado».

La llamada de su hija

«¿Cómo surgió la idea ? Por mi hija, estudiante de 4º de Periodismo », confiesa Pradas. Hace un mes llamó por teléfono aterrorizada por las noticias y le propuso ir a Ucrania e implicar a todo el colegio. Él le dijo que estaba loca. Luego lo meditó y lo planteó a los profesores y alumnos. Lo siguiente fue llamar a amigos o conocidos para que arrimaran el hombro, y enseguida consiguieron los vehículos, el seguro, los contactos en el extranjero, y el material, que va llegando a paladas. «Que el ritmo no pare» porque aunque caben unos diez metros cúbicos en el camión de carga, el excedente irá destinado a la Asociación de Ayuda a Ucrania de Mallorca, que está asesorando al colegio en esta iniciativa para no dar un paso en falso.

«Teníamos claro que no íbamos a ir a Ucrania a la aventura y sin atar el viaje », aclara Xisca Ramón, profesora y coordinadora del Programa de Voluntariado del Juan de la Cierva, quien forma parte de la comitiva de cinco personas formada por profesores, ex alumnos y familiares del centro.

La Asociación de Ayuda a Ucrania les ha dado los contactos e indicará los nueve refugiados que planean traer de vuelta a Mallorca, si todo va bien. «Estas personas ya tienen familias de acogida en la isla y cuando lleguen se les ayudará para darles de alta en la Seguridad Social, e mpadronarse y escolarizar a los niños », avanza Ramón, que también trabaja codo con codo con la asociación ‘Per Ells’, que cada verano organiza estancias de niños ucranianos con familias, para encontrar hogares de acogida a los refugiados.

El director del colegio se abre paso por los pasillos del centro para mostrar las manualidades que están haciendo los niños y que se venderán en el mercadillo solidario ‘on line’ (www.juandelacierva.com) con el objetivo de sacar fondos para el viaje. «Eres mi héroe» , le grita un chaval. Otro se acerca y le pide susurrando que tenga cuidado, porque «en Ucrania hay una guerra y matan a la gente».

Una lección magistral

Para Marcelino Pradas, esta iniciativa escolar no sólo es una acción humanitaria que conciencia a los críos sobre una guerra que tenemos «al lado de casa» . Es una lección magistral que implica a los niños y familias en ello, que les transmite valores y los convierte en colaboradores activos. «Los estudiantes están concienciados y conocen la realidad. Ven que los productos que han traído los vamos a llevar con nuestras manos y en nuestras vacaciones», cuenta entusiasmado destacando el factor pedagógico del convoy.

Una cartulina azul será el tablero; unas nubes y un sol de goma EVA, las fichas; un poco de pegamento y listo... Los alumnos de 4º de primaria están haciendo un tres en raya para venderlo en el mercadillo solidario. «Por sólo 3,5 euros». A sus diez años, Samuel Díaz opina que sus profesores son «valientes» pero reconoce que lo que más le ha llamado la atención es «la falta de empatía» de algunas personas en esta guerra, por eso él ha donado « muchos medicamentos » y quiere poner su «granito de arena». Para Álvaro Chamorro, estudiante de 14 años, esta iniciativa hace que se sienta «más orgulloso» de su colegio, y espera que otros centros sigan su paso.

Algunas de las cajas que trasladaran a Ucrania los alumnos de este colegio, llenas de alimentos y medicinas ROBERTO VERA

A Kristina Reznik se le empañan sus ojos azules cuando ve el «gran acto de amor» de estos profesores, niños y familias trajinando por los pasillos. «Ahora necesitamos más que nunca esta ayuda porque la situación en Ucrania es límite . Cuando empezó la guerra teníamos provisiones pero han pasado 41 días y ya se han agotado, ahora sí que falta de todo . Cada céntimo tiene el valor de la vida», clama esta ucraniana de 25 años, residente en Mallorca desde junio de 2021 y voluntaria de la Asociación de Ayuda a Ucrania.

«El agua es mejor que la lluvia de bombas»

Hace unos días, sus hermanas y su madre llegaron a Mallorca huyendo de la guerra : Margarita, de 19 años; Anastasia, de 15, e Irina, de 47. «Gracias a Dios», confiesa aliviada. Su abuela, de 68, se quedó en la ciudad porque el camino de una semana de duración «era imposible» para ella, lamenta Kristina, que ahora se esfuerza en jurarle a su hermana pequeña que, aunque no pare de llover en Mallorca, éste no es el clima habitual. Pero a Anastasia le da igual no ir a la playa ni tener sol porque para ella « el agua es mejor que la lluvia de bombas» .

Margarita, Anastasia e Irina usaron chalecos antibalas caseros, hechos con libros de la amplia biblioteca familiar para salir de su ciudad, ocupada por las tropas rusas. «Cogieron los más gruesos y se los pusieron atados con una cinta alrededor del torso, dos delante y dos detrás, para proteger los órganos; además mi madre llevaba un cuchillo de cocina escondido en la bota para defenderse por si la atacaban o las intentaban violar al salir de su ciudad», describe con suma angustia.

Donaciones

«Toma, estamos con vosotros», la interrumpen. Kristina coge un imán en forma de corazón pintado con los colores de la bandera de Ucrania, con mucha purpurina. Sonríe por primera vez en este rato y promete acordarse del colegio Juan de la Cierva cada vez que abra la nevera. Al salir, se topa con otra entrega, esta vez de una farmacia colaboradora, que dona más de 3.000 medicamentos. «Esto es muy grande. Se han desbordado todas nuestras expectativas» , confiesa Marcelino mientras dirige el tráfico de cajas hacia el almacén del colegio más solidario de España.