Azcón dará dos oportunidades a Vox antes de ir a elecciones

Las elecciones anticipadas en Aragón están cada vez más cerca. El presidente de la comunidad aragonesa, Jorge Azcón, ha decidido seguir los pasos de su compañera de filas en Extremadura, María Guardiola, que convocó a los ciudadanos a las urnas tras constatar que no ... tendría Presupuestos para el próximo año. Los comicios extremeños se celebrarán el 21 de diciembre.

Como publicó ABC, esta posibilidad lleva encima de la mesa un tiempo en Aragón. Pero ahora Azcón acelera los tiempos, ya con la senda de estabilidad fijada por María Jesús Montero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades, y prevé activar el primer paso en las Cortes aragonesas dentro de unos días. El objetivo es que los grupos de la oposición se retraten y, sobre todo, arrinconar a Vox.

Fuentes del núcleo duro de Azcón insisten en que «negociarán hasta el final», pero reconocen ya que la puerta a las elecciones está más abierta que nunca porque ven difícil que su rival por la derecha cambie de opinión. Hasta ahora no quiere apoyar las cuentas públicas regionales. «Lo que no tiene sentido es haber pactado Presupuestos en 2024, que los haya en otras comunidades y que aquí sea imposible. Que sea Vox quien lo explique», advierten. Esa será la estrategia a partir de ahora: que el partido de Santiago Abascal quede retratado en un momento, además, muy dulce para la comunidad, que ha captado miles de millones en inversiones en los últimos años y que impulsa proyectos en distintos ámbitos.

Noticia Relacionada El hermano de Sánchez pide apartar del caso a los tres jueces que deberían juzgarle en febrero Adrián García Durán Su defensa ha remitido un escrito de recusación contra los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz por «pérdida de imparcialidad objetiva»

Las conversaciones no estaban todavía maduras a pesar de la buena relación que mantiene el Gobierno autonómico con la plana mayor del partido. Pero esa sintonía empeoró por el caso del asesor del grupo parlamentario de Vox que tenía comentarios racistas en sus redes sociales. Azcón exigió su destitución para seguir hablando con Vox. En el entorno de Abascal aseguran que el presidente aragonés «sabía» que iban a acometer el cese y «aún así» decidió «sobreactuar». Un movimiento que en el PP niegan que se produjera así, pero que para Abascal fue «definitivo»,

Los grupos tendrán que sentarse en los próximos días con el PP aragonés, pero las posibilidades de que esas conversaciones se transformen en un acuerdo presupuestario son cada vez más escasas. Con este escenario Aragón se encamina a una repetición electoral que, con el calendario en la mano, apunta a finales del primer trimestre del año que viene o comienzos de la primavera. Mientras tanto, el Gobierno seguirá funcionando. De hecho, Azcón dejó claro en una entrevista en la 'Cope' este miércoles que las inversiones cerradas no corren peligro por la falta presupuestaria y que él, en este momento, tiene margen de actuación para seguir gobernando.

Si se confirma ese adelanto, este sería el segundo presidente autonómico que convoca elecciones al no tener unas cuentas públicas actualizadas. Es un argumento con el que Génova se siente muy cómodos, ya que está sustentando gran parte de su discurso de oposición a Pedro Sánchez, al que exigen disolver las Cortes si no tiene Presupuestos por tercer año consecutivo. Los últimos dos ejercicios el Gobierno ni siquiera los presentó. Y ahora el Consejo de Ministros sí pretende aprobar el techo de gasto y la senda de déficit el martes próximo para llevarlo a votación el jueves. Eso sí, siguen sin tener los votos: Junts ha cerrado la puerta a dar su aval. Lo que también repite el Gobierno sin parar es que con o sin Presupuestos continuará. Y por eso Alberto Núñez Feijóo exhibe la postura de sus autonomías, especialmente Extremadura tras concretarse el adelanto electoral.

El PP en Aragón sube en intención de voto según todas las encuestas, pero también lo hace Vox. El auge del otro partido a la derecha preocupa en todos los territorios, pero los populares están convencidos de que podrán mantener una posición predominante en todos ellos. Y en Aragón, como pasa en Extremadura, el PSOE está especialmente tocado por sus candidaturas. La ministra portavoz, Pilar Alegría, tendrá que medirse con Azcón y si hay adelanto electoral, dejaría de ser el principal rostro del Consejo de Ministros de manera atropellada.

Algunas fuentes se inclinan a pensar que Azcón dilatará los plazos estas semanas hasta ver cómo se comportan los electores en Extremadura y a partir de ahí, ya, pulsar el botón del adelanto una vez quede claro que Vox no le aprobará las próximas cuentas públicas para su comunidad.