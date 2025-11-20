Suscribete a
Azcón dará dos oportunidades a Vox antes de ir a elecciones

El presidente da un paso más, en los próximos días empezará la tramitación de las cuentas y pretende arrinconar a Vox para que se posicione

Feijóo blande el último informe de la UCO contra Sánchez

El presidente de Aragón, Jorge Azcón
El presidente de Aragón, Jorge Azcón
Paloma Esteban

Madrid

Las elecciones anticipadas en Aragón están cada vez más cerca. El presidente de la comunidad aragonesa, Jorge Azcón, ha decidido seguir los pasos de su compañera de filas en Extremadura, María Guardiola, que convocó a los ciudadanos a las urnas tras constatar que no ... tendría Presupuestos para el próximo año. Los comicios extremeños se celebrarán el 21 de diciembre.

