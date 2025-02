Ayuso, Lambán y Page alertan sobre el poder de los independentistas en sus mensajes de Fin de Año

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, del PSOE; y el de Aragón, el socialista Javier Lambán, han pronunciado hoy los discursos más políticos de Fin de Año, coincidiendo en su denuncia sobre los perjuicios de que la gobernabilidad de España esté en manos de los independentistas.

La dirigente madrileña ha sido la más contundente a la hora de afirmar que «si permitimos que los enemigos confesos de España decidan su integridad territorial y quienes han cometido graves delitos, incluso quienes han acabado con vidas inocentes, sigan tomando posiciones en contra del conjunto de los españoles, nuestra convivencia y el país que conocemos, desaparecerá». A su juicio, «mientras vemos cómo los independentistas y los que a través del terror y la violencia hoy se hacen fuertes y consiguen sus objetivos, siempre en contra de España y su libertad, sólo la confianza en nosotros mismos y en nuestra Constitución nos garantizará un país moderno y fuerte, a la altura de lo que siempre ha sido».

Ayuso hizo suya las palabras de Su Majestad el Rey Felipe VI en el discurso de Nochebuena, subrayando que «un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias».

La presidenta madrileña entiende que «es evidente que cada día se necesita defender con absoluta claridad la España fiel, la que no busca el enfrentamiento, la que quiere vivir en paz, libertad y sin ira» y animó a atreverse a «hablar en libertad y con alegría. No llamaremos tanto la atención, pero somos muchas más voces unidas, y llevamos razón». Finalmente, insistió en que «lo que pase a unos, nos pasa a todos; y si se hunde este viejo y precioso barco, se hunde con todos a bordo».

Desde el PSOE, Javier Lambán crítico con la política de pactos del presidente del Gobierno, mostró su «preocupación ante la división y el frentismo que van instalándose en nuestra sociedad y ante la erosión de las instituciones, como acertadamente advirtió el Rey en su Mensaje de Navidad». En este sentido, señaló que «quienes creemos en la España constitucional hemos de ser autocríticos ante la falta de entendimiento de los partidos moderados, lo cual da como resultado que la gobernabilidad del país dependa cada vez más de extremistas, radicales e independentistas que no aspiran más que a romper España y acabar con la Constitución».

Constitución

El dirigente aragonés afirmó que «pertenezco a una generación que nació en pleno franquismo, que conoció la terrible historia de la Guerra Civil de boca de sus abuelos, que vio a sus padres aprobar una Constitución y construir una democracia ejemplar y que vivió la Transición en la Universidad», y «ello me da perspectiva vital suficiente para saber lo que se pierde por la vía del enfrentamiento y lo que se gana por la vía del entendimiento».

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró que «somos una garantía de que el día de mañana, frente a muchas aventuras, cuando haya que hablar de España, de los derechos de las y los ciudadanos de mi tierra, hablaremos todos». A juicio del presidente regional, «no hay otro camino y aquí no se pueden hacer trampas» y, por ello, ha insistido en que se trata de una «determinación que tenemos en esta tierra», que se contrapone con las actitudes de quienes «están perdiendo el tiempo permanentemente viendo lo que son». Para el dirigente socialista, «nosotros lo tenemos claro, no tenemos complejo de identidad y estamos orgullosos de ello».

En su primer mensaje de Fin de Año, el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, alertó de que Galicia seguirá alejada de la «confrontación estéril», pero que defenderá con «lealtad y argumentos aquellas causas que entendemos justas y útiles para esta tierra». Rueda hizo referencia a la situación de crisis económica recordando que «muchos gallegos pasan estas fechas preocupados por la economía familiar o la viabilidad de su negocio. Llevamos muchos meses padeciendo una inflación que se nota en todas partes». Rueda prometió apoyar a los que padecen «la dureza de las condiciones económicas» y consideró necesario que «la ciudadanía sienta siempre que su calidad de vida es prioridad de las administraciones», informa N. Sequeiro.

El presidente del País Vasco, Íñigo Urkullu, se limitó a comprometer su «empeño permanente» para «tejer acuerdos», como también lo hizo el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, al señalar que «tengo muy claro que, en una situación complicada como la que vivimos, los andaluces no quieren ver cómo los políticos nos echamos los trastos a la cabeza».

Finalmente, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió la Constitución «como garantía de nuestra convivencia».