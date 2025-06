La Audiencia Nacional respalda a la UCO y rechaza que haga «espionaje político»

La Audiencia Nacional ha respaldado este martes el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su papel de policía judicial en el marco de una causa en la que se investiga un presunto fraude en el IVA del sector de ... los hidrocarburos de la operadora Gaslow -en la que está imputado Claudio Rivas, socio del comisionista Víctor de Aldama- y subraya que «resulta inoportuno manifestar que se está ante un espionaje con fines políticos».

En una resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, rechaza así la petición de nulidad de la causa que solicitaba el abogado Jacobo Teijelo -uno de los letrados que intervenía en los audios de la reunión de la supuesta 'fontanera' del PSOE Leire Díez con otro encausado por la Audiencia Nacional, Alejandro Hamlyn-.

El juez, en contra de la tesis de Teijelo sostiene que «este procedimiento se ha desarrollado sin viso alguno de ilegalidad o manipulación» por parte de la UCO, y eso a pesar de que el abogado considera que tanto la Guardia Civil como el Ministerio Fiscal habrían hecho un «caprichoso manejo» de las diligencias instruidas en otro procedimiento de hidrocarburos.

Para el abogado, el jefe de esa unidad policial habría «ocultado información» al juzgado y habría «clasificado de modo arbitrario y en base a su propio y personal criterio la información que administra a cada procedimiento».

Así, sostenía que lo instruido en el caso Gaslow era un desglose «no autorizado» de otro asunto previo que se lleva en el Central 6 en el que se incluía una conversación de un mando de la UCO, el capitán Juan Vicente Bonilla -hoy en Seguridad de una consejería de la Comunidad de Madrid- con un confidente relativa al exasesor ministerial Koldo García.

«Koldo no significa nada»

El abogado señalaba que esa información obtenida sobre el asesor de José Luis Ábalos fue retenida por la UCO para abrir posteriormente el conocido como caso Koldo, por lo que apuntaba a una reserva de información con fines políticos.

Pero Pedraz descarta finalidad política en ese asunto y recalca que «el nombre de Koldo (o Bonilla) no significa nada, por mucho que sean conocidos a nivel mediático». «Lo que no está en el expediente, no existe en el proceso», apuntala.

«No hay vulneración de derecho fundamental alguno ni infracción de norma esencial de procedimiento, pues en lo que respecta a las presentes diligencias se ha seguido el debido proceso», concluye.

En esta causa contra Gaslow, además de a Rivas se investiga a Manuel Salles Carceller, el empresario que contrató a Koldo García y le tuvo en nómina varios meses cuando salió del Ministerio de Transportes.