La Audiencia Nacional amplía seis meses más la investigación sobre el atentado en Santa Pola para interrogar a exmiembros de ETA

Estado en el que quedó la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante), en agosto de 2002, tras el atentado etarra

La Audiencia Nacional (AN) ha ampliado seis meses más la investigación sobre la presunta responsabilidad de la cúpula de ETA en el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) que la organización terrorista perpetró el 4 de agosto de 2002, ya que tiene pendiente tomar declaración a varios exintegrantes de la banda en octubre.

Así lo acuerda en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado Central de Instrucción Número 1, tras solicitarlo la Fiscalía y la acusación que ejerce la asociación Dignidad y Justicia.

El magistrado Francisco de Jorge adopta esta decisión al considerar que «resulta evidente la imposibilidad de finalizar la investigación» este mes de agosto, así que ve «razonable y realista» ampliarla hasta febrero de 2026.

Y señala que para «el buen fin de la instrucción resulta necesario la ejecución de los interrogatorios de los investigados», previstos para los próximos 20 y 21 de octubre.

Asimismo, el juez indica que tiene que resolver sobre «la pertinencia» de declaraciones testificales propuestas por la acusación popular.

Asesinato de una niña

La AN investiga en esta causa la presunta responsabilidad de la cúpula de la banda en un atentado que se saldó con el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego, de 57.

Para el anterior juez instructor, Manuel García Castellón, «desde la perspectiva que ofrece el estudio detallado del funcionamiento y estructura de la banda terrorista, sujeta a una férrea disciplina cuasi militar, se considera que el atentado de Santa Pola se habría decidido por la dirección de ETA».

Un atentado que se habría planteado «como medida de presión y castigo para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, proceso puesto en marcha con anterioridad a producirse el atentado, y no al revés».

En este caso en concreto, la Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', al considerar probado «sin ningún género de duda» que fueron los autores del ataque con coche-bomba.

La AN procesó el año pasado a los exjefes de la banda terrorista ETA Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza', y Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo', por este atentado. Asimismo, tiene como investigados a Soledad Iparraguirre, 'Anboto'; Juan Antonio Olarra Guridi, 'Juanvi'; Félix Ignacio Esparza, 'Navarro', y Ainhoa Múgica, 'Olga'.