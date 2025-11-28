La Audiencia Nacional absuelve al acusado de asesinar a un sacristán en Algeciras, pero ordena su ingreso en un centro psiquiátrico

La Audiencia Nacional ha acordado absolver al acusado de asesinar a un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023 y de causar heridas a otras dos personas al apreciar la eximente completa de alteración psiquiátrica en el momento de los hechos. No ... obstante, ha ordenado su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.

En la sentencia de la Sección Primera, el tribunal explica que una vez analizados los distintos informes psiquiátricos practicados sobre la figura de Yassine Kanjaa, y a luz del resto de las pruebas han determinado que el encausado presentaba en el momento de cometer los hechos un «cuadro de filiación esquizofrénica con una descompensación psicótica aguda con inaplicación afectiva y conductual que anulaba sus facultades intelectivas y volitivas, siendo así de apreciación la eximente del artículo 20. 1 del Código Penal».

Ese artículo, explica el tribunal, establece que quedarán exentos de responsabilidad penal quienes al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no puedan comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

Con todo, la Sala impone al acusadoel pago de una indemnización de 150.000 euros en favor de la viuda de Diego Valencia, el sacristán asesinado, de 50.000 euros a cada uno de sus dos hijos, así como de 17.000 euros a los familiares del vicario al que el procesado trató de matar y dejó herido.

Descartan carácter terrorista

Por otro lado, los magistrados descartan que los delitos que se atribuían al acusado tuvieran carácter terrorista por cuanto estos tipos penales requieren que se produzca «una alteración grave de la paz pública» y provocar «un estado de terror en la población o en una parte de ella». Sostienen que esto es incompatible con el cuadro de descompensación psicótica aguda, de filiación esquizofrénica, que presentaba el acusado al tiempo de ejecutar los hechos el 25 de enero de 2023. Así, añaden que los hechos fueron fruto de «la ideación delirante de prejuicios y mesiánicos que, como el 'elegido', pretendió acabar con los 'poseídos'».

No obstante, el tribunal si considera que el acusado cometió los delitos de asesinato en grado de consumación y otro en grado de tentativa, un delito de lesiones, así como otro de interrupción de ceremonia religiosa. Pero le absuelven de todos ellos debido a la alteración psiquiátrica que sufría.