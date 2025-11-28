Suscribete a
ABC Premium
Elecciones Extremadura
El CIS da la victoria a Guardiola, pero seguiría dependiendo de Vox
Última hora
Absuelto el acusado de asesinar al sacristán en Algeciras en 2023

La Audiencia Nacional absuelve al acusado de asesinar a un sacristán en Algeciras, pero ordena su ingreso en un centro psiquiátrico

Ordena su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario por un plazo máximo de 30 años

Los psiquiatras sobre el yihadista de Algeciras: «Creía que era Jesús y que le hacían brujería»

Yassine Kanjaa, el presunto yihadista que irrumpió con un machete al grito de Alá en dos iglesias de Algeciras (Cádiz) y asesinó al sacristán Diego Valencia durante el juicio
Yassine Kanjaa, el presunto yihadista que irrumpió con un machete al grito de Alá en dos iglesias de Algeciras (Cádiz) y asesinó al sacristán Diego Valencia durante el juicio EFE
Javier Lillo

Javier Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Audiencia Nacional ha acordado absolver al acusado de asesinar a un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023 y de causar heridas a otras dos personas al apreciar la eximente completa de alteración psiquiátrica en el momento de los hechos. No ... obstante, ha ordenado su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app