La Audiencia Nacional abre una investigación por los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Toma esta decisión ... después de que el Tribunal Supremo le remitiera testimonio del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos y de la información facilitada por el PSOE acerca de esos pagos en efectivo.

Entre esa documentación enviada por el Supremo y ahora incorporada a esta pieza, se incluyen también las declaraciones prestadas ante el alto tribunal por al ex director gerente del PSOE Mariano Moreno, y por la empleada del partido, Celia Rodríguez, así como la de la empresaria Carmen Pano -que dijo haber depositado 90.000 euros en la sede de Ferraz-.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Dos ha acordado, además, dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa de la apertura de la pieza separada y de la documentación.

Cabe recordar que en el auto del Supremo por el que enviaba el asunto a la Audiencia Nacional, el juez Leopoldo Puente recordaba que el informe de la UCO reflejaba la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico por parte del PSOE que no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el partido a la causa.

Indicaba que ni Ábalos ni Koldo García ofrecieron al respecto ninguna clase de información en sus comparecencias ante el magistrado dado que se acogieron a su derecho a no declarar, y añadía que tras las declaraciones como testigos del exdirector gerente del PSOE Mariano Moreno y de una empleada de la Secretaría de Organización, Celia Rodríguez, no han quedado despejadas las dudas sobre ese sistema de pago de liquidaciones de gastos del partido.