Última hora
La Audiencia Nacional abre una investigación por los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

Lo hace después de que el Supremo le enviara el informe de la UCO que hablaba que desde la sede de Ferraz salían sobres con billetes

Miss Asturias afirma que Ábalos le dijo que Sánchez sabía «lo de la corrupción»

Ábalos y Koldo, en una imagen de 2019 AFP
Javier Lillo

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Toma esta decisión ... después de que el Tribunal Supremo le remitiera testimonio del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos y de la información facilitada por el PSOE acerca de esos pagos en efectivo.

