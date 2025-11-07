Suscribete a
La Audiencia de Madrid confirma el procesamiento del novio de Ayuso por fraude fiscal

La defensa de Alberto González Amador recurrió la decisión de la juez porque pidió diligencias que no se practicaron y por la «lesión de derechos fundamentales» que supuso la filtración del correo de su defensa por la que se investiga al fiscal general

Alberto González Amador, a su llegada al Tribunal Supremo para testificar en el juicio contra García Ortiz
Alberto González Amador, a su llegada al Tribunal Supremo para testificar en el juicio contra García Ortiz
Carmen Lucas-Torres

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental.

El pasado 29 de mayo, la juez instructora de la causa ... por dichos delitos, Inmaculada Iglesias, dio por concluida la investigación contra él y le puso a un paso del banquillo. Su abogado, Carlos Neira, avanzó entonces que recurriría la decisión porque antes incluso de que comenzara la instrucción sufrió la «vulneración de su derecho a la defensa» derivada de la filtración a la prensa de su expediente tributario y del intento de conformidad con la Fiscalía para pagar por reconocer el fraude de 350.000 euros y evitar la prisión.

