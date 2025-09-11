Suscribete a
ABC Premium

La Audiencia condena a nueve años de inhabilitación a la exdelegada del Gobierno en Ceuta por la devolución de menores a Marruecos en 2021

El tribunal condena a la misma pena a la exvicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta por un delito de prevaricación administrativa

La Fiscalía recurre por «desmesurada y sin motivación» la decisión de Peinado de pedir los mails de Begoña Gómez desde 2018

Valla fronteriza de Ceuta
Valla fronteriza de Ceuta francis silva
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha condenado a nueve años de inhabilitación especial para cargos públicos a la exdelegada del Gobierno en Ceuta y a la exvicepresidenta primera del Gobierno de la Ciudad Autónoma por ... un delito de prevaricación administrativa en relación a la repatriación de menores de edad a Marruecos en el año 2021.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app