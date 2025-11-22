Suscribete a
La mina derrumbada en Cangas del Narcea había sido inspeccionada este jueves

Dos mineros perdieron la vida y otro se encuentra desaparecido en esta explotación en la que ya hubo otro accidente con muertos y heridos en marzo

Al menos dos muertos por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

«Consternación» en Villablino por la muerte de uno de su vecinos: «Parece mentira vivir algo así cuando casi no hay mina»

La mina de Cangas del Narcea en la que este viernes han fallecido dos trabajadores a causa de un desprendimiento de materiales
EP

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias, Borja Sánchez, ha detallado que la mina de Cangas del Narcea en la que han muerto dos trabajadores y otro se encuentra desaparecido tras el derrumbe de la explotación había sido inspeccionada varias ... veces, la última este mismo jueves.

