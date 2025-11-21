Suscribete a
La mina asturiana en la que han muerto los dos trabajadores había reabierto hacía un año para tareas de investigación

Posteriores informaciones hablaban de un tercer minero atrapado, aunque finalmente se pudo conocer que había conseguido escapar por otra vía

Al menos dos muertos por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

Mueren dos trabajadores en un nuevo accidente minero en Asturias
Mueren dos trabajadores en un nuevo accidente minero en Asturias EFE

Adrián Peñacoba y José Ramón Navarro-Pareja

La mina vuelve a cobrar su peaje en vidas humanas en Asturias. Un derrumbe ocurrido ayer en la mina de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea dejó dos mineros muertos y la tensión, durante toda la tarde, de que pudiera ser ... mayor el número de desaparecidos. Como en el accidente hace siete meses en la mina de Cerredo -que provocó cinco fallecidos-, se trata de nuevo de un complejo cerrado hace años y reabierto recientemente con permiso para tareas de investigación. Aunque, justo después de aquel siniestro,el 6 de abril, la Dirección General de Minas del Principado de Asturias decretó la paralización provisional ante las sospechas de que los trabajos no se ajustaban al permiso concedido y se estaba extrayendo carbón para la comercialización.

