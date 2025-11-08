La Guardia Civil rescata a dos espeleólogos en una cueva de Picos de Europa

Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil han rescatado esta madrugada a dos espeleólogos que se habían quedado atrapados en una cueva en Picos de Europa por una fuerte crecida de agua. Los rescatados son dos ... hombres de 40 y 47 años vecinos de Salas y Oviedo.

Los hechos han ocurrido en la Cueva del Agua, y la Guardia Civil recibió el aviso a la 1.14 de este sábado, a través de una llamada al 112. A las 04.25, los accidentados salían de la cueva en buen estado de salud, salvo una ligera hipotermia.

Noticia Relacionada Rescate 'in extremis' durante cuatro horas de Mari Carmen, una mujer con alzhéimer Carlos Hidalgo La Policía Municipal halló a la mujer, de 78 años y vecina de Vicálvaro, y evitó que muriera congelada

Los rescatados accedieron a la cueva en torno a las 19.00 del viernes con el objetivo de completar las líneas de seguridad para una práctica prevista este fin de semana con más espeleólogos, según el instituto armado. Hasta la zona se desplazaron cinco de ellos, dos se adentraron y tres quedaron a la espera fuera.

🚨 La Guardia Civil rescata a dos espeleólogos en plena noche en los #PicosdeEuropa 🚨



A las 🕐 01:14 horas de la madrugada, el Centro Operativo recibió aviso del 112 alertando de la presencia de dos espeleólogos atrapados en la Cueva del Agua, en Demués (Onís), debido a una… pic.twitter.com/LN6Gv8uFEH — Guardia Civil (@guardiacivil) November 8, 2025

Las características de la cueva hacían necesario instalar la línea de seguridad y preparar las salidas antes de realizar la práctica. Sin embargo, sobre las 19.30 se desató una fuerte tormenta que hizo que el agua provocase fuertes corrientes y cataratas que hacía imposible retornar sobre sus pasos, lo que hacía imposible la salida.

Fueron los compañeros de los espeleólogos atrapadas quienes alertaron al 112. Poco después, se desplazó un equipo de tres componentes del GREIM de Cangas de Onís, que configuraron una nueva línea de seguridad ante la imposibilidad de utilizar la establecida previamente.

Con gran dificultad, debido a las fuertes corrientes de agua que descendían por la cueva con gran fuerza, lograron establecer una línea paralela y evitar el gran salto de agua que se había formado y que hacía imposible el acceso hacia los atrapados.

Finalmente llegaron hasta donde se encontraban los espeleólogos, que estaban intentando guardar el calor corporal y presentaban leves síntomas de hipotermia, al tiempo que trataban de abrigarse con una manta térmica. La Guardia Civil ha indicado que «la equipación que llevaban no estaba preparada para el cambio súbito de meteorología que se produjo en pocos minutos».