La Guardia Civil rescata a dos espeleólogos en una cueva de Picos de Europa

Una fuerte crecida de agua impidió que pudieran abandonar la gruta

Un guardia civil desciende por la cueva para rescatar a los espeleólogos
Un guardia civil desciende por la cueva para rescatar a los espeleólogos

Europa Press

Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil han rescatado esta madrugada a dos espeleólogos que se habían quedado atrapados en una cueva en Picos de Europa por una fuerte crecida de agua. Los rescatados son dos ... hombres de 40 y 47 años vecinos de Salas y Oviedo.

